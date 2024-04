Song Joong Ki gây sốt

TPO - Sau Son Ye Jin và Hyun Bin, Song Joong Ki là ngôi sao tiếp theo xuất hiện trong “Queen of Tears” với tư cách khách mời. Anh một lần nữa hóa thân thành luật sư mafia Vincenzo khiến cư dân mạng thích thú. Tuy nhiên, một bộ phận lại tỏ ra không hài lòng.

Queen of Tears (Nữ hoàng nước mắt) là bộ phim truyền hình Hàn Quốc được chú ý nhất hiện tại. Phim xoay quanh cuộc hôn nhân của chàng luật sư xuất thân nhà quê Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) và tiểu thư nhà tài phiệt hàng đầu Hàn Quốc Hong Hae In (Kim Ji Won).

Phim có nhiều yếu tố để trở thành tác phẩm ăn khách như hai diễn viên chính vừa có ngoại hình vừa có diễn xuất, phản ứng hóa học tốt, nội dung xen lẫn cả bi kịch lẫn hài hước và tranh đấu trong giới tài phiệt... Ngoài ra, đạo diễn còn “câu khách” bằng những màn cameo (tìm các ngôi sao lớn làm diễn viên khách mời) bất ngờ.

Sau Oh Jung Se (đóng cùng Kim Soo Hyun trong Điên thì có sao), Ko Kyu Pil và Im Chul Soo (đóng trong Hạ cánh nơi anh của biên kịch Park Ji Eun - người viết kịch bản cho Queen of Tears), Hyun Bin và Son Ye Jin, tài tử người Pháp Sebastian Roché, Song Joong Ki là ngôi sao tiếp theo được mời đến trường quay Queen of Tears.

Tài tử sinh năm 1985 xuất hiện trong tập 8 với tư cách đại diện pháp lý cho Hong Hae In trong vụ ly hôn với chồng. Đáng nói, anh tái hiện lại vai diễn đình đám là luật sư xuất thân mafia Italy Vincenzo trong bộ phim ăn khách cùng tên năm 2021. Thân phận đặc biệt này dọa sợ Baek Hyun Woo và bạn thân Kim Yang Gi (Moon Tae Yu) tạo ra những khoảnh khắc thú vị cho người xem.

Sự xuất hiện ngắn ngủi của Song Joong Ki khiến cả người hâm mộ Vincenzo và Queen of Tears thích thú, đưa ra bàn luận rôm rả trên mạng xã hội: “Điều này thật buồn cười vì cả hai đều là luật sư nhưng một người xuất thân mafia, người còn lại mang tâm hồn thiếu nữ. Ai đó hãy cứu Hyun Woo khỏi Vincenzo”, “Người duy nhất có thể cứu Hyun Woo là Cha Young (nữ chính Vincenzo)”, “Mọi người có để ý Vincenzo vẫn sử dụng chiếc bút mà Cha Young đưa cho anh ấy không?”, “Đây chắc chắn là Vincenzo Cassano, nhìn anh ta nói xấu Hyun Woo và luật sư kia bằng tiếng Italy đi. Chúng ta cũng được chứng kiến cuộc hội ngộ của Tanya và Eunsom (vai diễn của Kim Ji Won và Song Jong Ki trong Biên niên sử Arthdal) ở thế giới hiện đại. Đây là cái gì trong đa vũ trụ vậy?”, “Có vết máu trên chiếc cặp của anh ấy? Điều này thật buồn cười! Sự im lặng đáng sợ! Đúng như mong đợi từ mafia Italy”, “Cảm ơn Song Joong Ki vì tạo nên sự xuất hiện đặc biệt”...

Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ quyết định này của đội ngũ sản xuất phim. Một bộ phận khán giả ghét bỏ Song Joong Ki vì những thị phi gần đây (phát ngôn trịch thượng, tranh vị trí trung tâm của Hong Sa Bin trong quá trình quảng bá Hopeless, ồn ào với Song Hye Kyo). Họ cho rằng nhân vật của tài tử Reborn Rich là thừa thãi, chỉ khiến phim bị chỉ trích không cần thiết.

Theo Koreaboo, Song Joong Ki làm cameo có ý nghĩa đối với cả nam nữ chính của Queen of Tears. Anh từng hợp tác với Kim Ji Won trong hai bộ phim ăn khách là Hậu duệ Mặt trời (2016) và Biên niên sử Arthdal (2019). Trước đó, anh cũng đóng chung với Kim So Hyun trong Will It Snow for Christmas? (2009).

Tú Oanh