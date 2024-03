Ảnh cưới chưa công bố của Son Ye Jin và Hyun Bin hút triệu Like

TPO - Người hâm mộ thích thú trước hai bức ảnh cưới chưa từng công bố của Son Ye Jin và Hyun Bin do chính chủ chia sẻ. Bài đăng thu hút hơn một triệu lượt Like chỉ trong thời gian ngắn.

Chiều 31/3, Son Ye Jin chia sẻ lên tài khoản Instagram cá nhân hai bức ảnh cưới chưa từng công bố nhân dịp kỷ niệm hai năm nên duyên vợ chồng với tài tử Hyun Bin.

Trong bài đăng, nữ diễn viên sinh năm 1982 diện hai chiếc váy cưới mang phong cách khác nhau. Ở bức ảnh đứng cùng chồng, cô trông mong manh, nữ tính. Bối cảnh hoang tàn không dìm được ngoại hình thuộc hàng cực phẩm của bộ bộ phim giả tình thật đình đám nhất nhì K-biz hiện nay. Hyun Bin mặc lễ phục màu trắng, không đeo caravat mang đến hình ảnh vừa lịch lãm vừa phóng khoáng.

Bức ảnh còn lại chụp một mình người đẹp Hương mùa hè ngồi trong căn phòng đầy hoa. Lúc này, cô chuyển đổi hình tượng sang quý cô tự tin, quyền lực. Dù ở phong cách nào, Ye Jin đều xinh đẹp động lòng người.

Hai bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Chỉ trong hai giờ, chúng nhận về hơn 1,1 triệu lượt Like (Thích).

Ở phần bình luận, người hâm mộ để lại vô số lời ca ngợi cho ngoại hình và tình yêu của cặp đôi Hạ cánh nơi anh: “Cảm ơn chị Ye Jin vì đã chia sẻ những bức ảnh đẹp nhất với người hâm mộ một lần nữa vào kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Đây thực sự là hạnh phúc của người hâm mộ! Chúc gia đình anh chị mãi hạnh phúc!”, “Em vẫn nhớ khi anh ấy nhìn chị bước vào lễ đường trong chiếc váy cưới với nụ cười duyên dáng. Chúc anh chị nhiều hạnh phúc, bên nhau thêm nhiều năm nữa và có gia đình tràn đầy tình yêu, sức khỏe”, “Cảm ơn chị vì những bức ảnh tuyệt vời này! Chúc mừng kỷ niệm 2 năm ngày cưới đôi chim tình yêu! Hãy luôn yêu thương và hạnh phúc”, “Cô ấy trên cả xinh đẹp. Tôi hoàn toàn đổ gục trước cô ấy”…

Trước đó, vào ngày 21/3, Hyun Bin và Son Ye Jin lần đầu công khai xuất hiện cùng nhau trước công chúng kể từ khi kết hôn vào năm 2022. Đôi vợ chồng cùng dàn sao hạng A của Hàn Quốc được phát hiện đi xem thi đấu bóng chày ở sân Gocheok Sky Dome (Seoul).

Thời điểm đó, nhan sắc hậu kết hôn của họ được đưa ra bàn tán sôi nổi. Trong khi Son Ye Jin không thay đổi gì nhiều, vẫn giữ được vẻ tươi trẻ thách thức camera thường. Hyun Bin lại bị chê xuống sắc hơn xưa, đặc biệt mái tóc dài khiến anh trông giống như “bà thím”. Một số cư dân mạng trêu chọc rằng Son Ye Jin xài chồng quá hao.

Tuy nhiên, đa phần cư dân mạng đều vui vì hai diễn viên vẫn hạnh phúc sau hai năm kết hôn.

Ngoài ra, Hyun Bin và Son Ye Jin cũng gián tiếp trở thành cameo (diễn viên khách mời) trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc ăn khách nhất hiện tại là Queen of Tears(Nữ hoàng nước mắt)

Trong tập 4, tên họ xuất hiện trong lời thoại của nhân vật Kim Yang Ki (Moon Tae Yu), bạn thân nam chính Hyun Woo (Kim Soo Hyun) ở cảnh hai người ăn trưa với nhau. Yang Ki lo lắng Hyun Woo một lần nữa nảy sinh tình cảm với Hong Hae In (Kim Ji Won) trong lúc diễn vai người chồng tốt, yêu vợ hết lòng.

Sang tập 5, Hyun Bin và Son Ye Jin xuất hiện một lần nữa, không phải qua lời nói mà có hình ảnh chân thực. Ở cảnh bà Kim Sun Hwa (Na Young Hee), mẹ Hae In, nói chuyện với con trai Hong Soo Cheol (Kwak Dong Yeon), TV trong phòng phát sóng bộ phim Crash Landing on You (Hạ cánh nơi anh).

Màn cameo bất đắc dĩ khiến khán giả thích thú. Theo truyền thông Hàn Quốc, điều này không khó hiểu vì Crash Landing on You và Queen of Tears đều do biên kịch Park Ji Eun chấp bút.

Tú Oanh