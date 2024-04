Lý do chỉ tiêu lớp 10 công lập tại TPHCM giảm mạnh

TPO - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM lý giải việc giảm gần 6.000 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập năm nay.

Theo công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của 113 trường THPT công lập tại TPHCM, năm nay thành phố tuyển 71.020 chỉ tiêu, giảm hơn 6.000 chỉ tiêu so với năm học 2023-2024.

So sánh chỉ tiêu với năm ngoái, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm nay chỉ có gần 20 trường tăng nhẹ 30-90 chỉ tiêu; còn lại phần đông các trường đều giảm chỉ tiêu (hơn 60 trường). Trong đó, giảm mạnh nhất là các trường THPT Trần Phú, THPT Vĩnh Lộc B, THPT Hồ Thị Bi với 270 chỉ tiêu so với năm trước. Các trường THPT Bình Chiểu, THPT Phước Kiển, THPT Lương Văn Can cũng giảm 225 chỉ tiêu.

Lý giải về vấn đề trên, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Lê Hoài Nam cho hay: Năm nay, toàn thành phố có hơn 116.000 học sinh lớp 9, nhưng chỉ có khoảng 102.349 học sinh lớp 9 đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 công lập; khoảng 13.947 học sinh sẽ không thi tuyển sinh lớp 10, mà lựa chọn con đường học tập khác.

“Nếu giao chỉ tiêu theo số lượng học sinh lớp 9 sẽ tạo ra chỉ tiêu ảo, khiến các trường không tuyển đủ chỉ tiêu" - ông Nam nói và cho biết tình trạng này đã thể hiện rất rõ ở mùa tuyển sinh năm ngoái. Khi đó, nhiều trường tuyển sinh không đủ chỉ tiêu, đến khi thành phố cho tuyển bổ sung vẫn không đủ.

Từ thực tế trên, cộng với các điều kiện dạy học của các trường THPT công lập (về đội ngũ, cơ sở vật chất, phòng học...), Sở đã xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho từng trường.

Theo đại diện Sở GD&ĐT TPHCM, tùy tình hình học sinh nộp hồ sơ nhập học thực tế tại các trường THPT, Sở sẽ quyết định tuyển sinh bổ sung với những thí sinh trượt cả 3 nguyện vọng thường. Việc này nhằm tạo cơ hội cho học sinh thành phố có hoàn cảnh khó khăn hoặc do sai sót trong quá trình đăng ký nguyện vọng được tiếp tục cơ hội học tại các trường THPT công lập, đồng thời từng bước đạt mục tiêu tuyển sinh đủ số lượng so với chỉ tiêu được giao tại các đơn vị. Sở GD&ĐT lưu ý học sinh lựa chọn đăng ký nguyện vọng gần nơi cư trú, tránh trường hợp trúng tuyển nhưng không nộp hồ sơ.

Học phí cao nhất 60 triệu đồng/ tháng

Theo công bố của Sở GD&ĐT TPHCM về hệ thống trường, lớp, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025, học phí hệ phổ thông các trường tư thục có nhiều trường trên 20 triệu đồng/ tháng, trong đó cao nhất gần 60 triệu đồng/tháng.

Cụ thể, mức học phí cao nhất thuộc về Trường TH-THCS-THPT Quốc tế Bắc Mỹ với 59,6 triệu đồng/tháng; tiếp theo là Trường TH-THCS-THPT Nam Úc có học phí 55,1 triệu đồng/tháng. Trường TH-THCS-THPT Tesla có học phí 53 triệu đồng/tháng. Ngược lại, cũng có nhiều có mức học phí thấp dưới 2 triệu đồng/tháng như Trường THPT Thăng Long, THPT Hưng Đạo, THPT Minh Đức, THPT Trần Quốc Tuấn, THPT Phú Lâm, THPT Lý Thái Tổ..

Kỳ thi vào lớp 10 năm nay dự kiến được tổ chức trong 2 ngày 6 và 7/6. Thí sinh thực hiện 3 bài thi tự luận, bao gồm Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Thời gian làm bài thi Ngữ văn và Toán là trong 120 phút, Ngoại ngữ trong 90 phút. Riêng thí sinh tốt nghiệp THCS tại xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ) sẽ xét tuyển.