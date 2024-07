Lưu ý thời tiết TPHCM những ngày cuối tháng 7

TPO - Những ngày cuối tháng 7, thời tiết TPHCM phổ biến có mưa rào và dông rải rác, khả năng có mưa vừa, mưa to ở một vài nơi. Mưa dông tập trung vào chiều, tối.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong 10 ngày cuối tháng 7, thời tiết khu vực TPHCM chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc bộ.

Thời tiết khu vực TPHCM những ngày cuối tháng 7 phổ biến có mưa rào và dông rải rác, khả năng có mưa vừa, mưa to ở một vài nơi. Tổng lượng mưa xấp xỉ trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ, phổ biến từ 80 - 150mm.

“Đề phòng khả năng xảy ra dông, lốc, sét, gió giật trong những cơn mưa dông có khả năng gây ra thời tiết nguy hiểm cho con người, thiệt hại tài sản và gây khó khăn cho đời sống, sinh hoạt”- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ lưu ý.

Trong hôm nay (21/7), thời tiết TPHCM và khu vực Nam bộ có nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông. Miền Đông Nam bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ, có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C và cao nhất từ 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Đề phòng gió giật cấp 5 đến cấp 7 Trưa 21/7, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên khu vực Cần Giờ. Dự báo trong khoảng 3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho khu vực các quận huyện trên, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác gồm: Nhà Bè. Lượng mưa phổ biến từ 5 - 15mm, có nơi trên 20mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5 - 7 (8 - 17m/s).