Lượng tiêu thụ ô tô tại Việt Nam sụt giảm trong tháng Ngâu

TPO - Dù thị trường ô tô đang có nhiều ưu đãi về giá, tâm lý tránh mua tài sản có giá trị lớn vào tháng Ngâu khiến doanh số xe hơi trên cả nước trong tháng 8/2023 giảm mạnh.

Cụ thể, theo dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 8/2023, doanh số bán hàng của các thành viên đạt 22.540 xe, giảm 9% so với tháng 7/2023 và giảm 27% so với tháng 8 cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xe du lịch đạt 17.335 chiếc, xe thương mại 5.036 chiếc và 169 xe chuyên dụng.

Trong tổng số 22.540 xe đã bán được trong tháng 8 của các thành viên VAMA, doanh số của xe sản xuất, lắp ráp trong nước đạt 13.118 chiếc và xe nhập khẩu là 9.422 chiếc, tương ứng mức giảm lần lượt là 3% và 15%.

Cùng với đó, doanh số bán hàng của TC Group, đơn vị phân phối các mẫu xe Hyundai trong tháng 8 là 3.145 xe, giảm 22% so với tháng 7. Do đó, toàn thị trường Việt trong tháng vừa qua tiêu thụ 25.658 ô tô, giảm 3.037 chiếc so với tháng 7. Lưu ý, VinFast không công bố số liệu tháng từ tháng 8/2023.

Vào tháng 8, Toyota là hãng xe có doanh số cao nhất với 3.922 ô tô bán ra, tăng 16,7% so với tháng 7. Vị trí thứ 2 do KIA nắm giữ với 3.309 xe, tăng 15,6%. Về mẫu xe bán chạy nhất, Mazda CX-5 bất ngờ dẫn đầu với doanh số 1.725 xe.

Một số chuyên gia trong nước dự báo thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 9 nhiều khả năng sẽ tiếp tục ảm đạm vì một nửa tháng vẫn nằm trong lịch tháng 7 Âm.

Cùng với đó, sức mua của người dân vẫn chưa có dấu hiệu trở lại tuy chính sách cho vay ngân hàng đã nới lỏng hơn, đi kèm các ưu đãi lệ phí trước bạ từ hãng xe và Chính phủ.