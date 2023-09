Những biện pháp phòng ngừa cháy nổ xe máy điện

TPO - Tối 13/9, Công an tỉnh Trà Vinh cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh này vừa khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Hải Triều, nguyên cán bộ Công an huyện Trà Cú (SN 1983, thường trú khóm 4, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh).