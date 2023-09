Lũ quét gây thiệt hại về người và tài sản ở Bình Phước

TPO - Một người tử vong khi bị nước cuốn trôi, hàng trăm ha cây trồng bị ngập sâu… là hậu quả trong đợt lũ quét tại tỉnh Bình Phước.

Đầu giờ chiều nay (30/9), đại diện lãnh đạo UBND huyện Bù Đăng (Bình Phước) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi mất tích ở suối Đắk Tơ.

Nạn nhân là anh Trương Quốc Hội (35 tuổi, ngụ xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

Trước đó vào lúc rạng sáng 28/9, anh Trương Quốc Hội đi xe máy chở theo anh Phan Văn Ba đi từ thôn 5, xã Phước Sơn ra đường ĐT.755. Khi đến giữa cầu bắc qua suối Đắk Tơ, do trời mưa to, nước chảy xiết nên xe máy cùng anh Hội bị nước cuốn trôi. Anh Ba may mắn nhảy lên bờ nên thoát nạn. Đến 11h cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy xe máy của nạn nhân cách điểm bị ngã cuốn trôi khoảng 15m.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bù Đăng đã phối hợp, huy động 40 cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội…, thành lập 3 chốt tìm kiếm dọc theo suối Đắk Tơ, huy động nhân dân trong khu vực phối hợp thực hiện công tác hậu cần và hỗ trợ tìm kiếm, mở rộng địa bàn tìm kiếm xuống xã Thống Nhất và vùng lân cận. Đến trưa 30/9 thì tìm thấy thi thể anh Hội.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước, mưa lớn những ngày qua, đặc biệt từ chiều tối qua đến sáng nay, nhiều diện tích cây trồng, vật nuôi của người dân trên địa bàn thị xã Chơn Thành đã bị ngập sâu.

Hiện tại ước tính có hơn 100 ha cây trồng bị ngập sâu trong nước. Ngoài cây cao su, có hơn 50 ha cây ăn trái các loại như sầu riêng, vú sữa, mít, ổi vừa xuống giống và đang khai thác đã bị ngập nặng. Một số cây trồng bị nước cuốn trôi, số khác thất thu do ngập nước, thối bông, thối trái. 2 trại gà và 1 trại heo cũng bị ảnh hưởng nặng.

Tại huyện Phú Riềng, trận mưa lớn kéo dài rạng sáng 30/9 đã làm cho một số khu vực trên địa bàn các xã Long Hà, Long Bình, Bù Nho bị ngập, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Cụ thể, trận mưa lớn kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ đã làm khoảng 40 căn nhà của người dân sinh sống tại các thôn Tân Hiệp 1 (xã Bù Nho); thôn 1 (xã Long Hà); thôn 2 và thôn 7 (xã Long Bình, huyện Phú Riềng) bị ngập từ khoảng 0,3m đến 1m, một số tuyến đường bị chia cắt. Ngoài ra hàng chục ao cá cũng bị ngập, ảnh hưởng nhiều diện tích cây trồng. Các xã Bình Tân, Long Hưng bị ngập cục bộ nhưng nước đã nhanh chóng rút xuống. Đây là các khu vực ven suối, thấp trũng.

Tại huyện Lộc Ninh, mưa lớn đã làm ngập cục bộ khu vực chợ Lộc Ninh. Trước tình hình đó Ban CHQS huyện Lộc Ninh đã nhanh chóng triển khai lực lượng hơn 50 người giúp nhân dân ứng phó nhằm giảm thiểu những thiệt hại do mưa lũ gây ra.