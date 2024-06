LPBank HAGL và SLNA dắt tay nhau trụ hạng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cay đắng đi play-off

TPO - Cuộc đua tránh vị trí play-off đã diễn ra hết sức khó lường với thứ tự các đội bóng liên tiếp thay đổi ở vòng đấu cuối cùng. Kết quả chung cuộc, Sông Lam Nghệ An đã cán đích ở vị trí an toàn một cách thần kỳ sau chiến thắng trên sân của Thể Công Viettel, đẩy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào khu vực nguy hiểm.



Do hơn SLNA 2 điểm và lại hơn về đối đầu, LPBank HAGL và Hà Tĩnh có quyền hòa vẫn có thể cán đích an toàn. Có lẽ đó là lý do mà họ chủ động lùi về phần sân nhà, nhường hẳn tuyến giữa cho Hải Phòng để các vị khách thoải mái chuyền bóng qua lại ở giữa sân.

Phòng ngự phản công cũng là sở trường của HAGL. Các cầu thủ phố núi đã bố trí quân dày đặc trước vòng cấm địa. Họ áp sát để chặn đứng những tình huống tấn công của đối thủ, đồng thời tìm cơ hội phản công. Cách triển khai này của LPBank HAGL tỏ ra khá hiệu quả trong thời gian đầu.

Cộng với cơn mưa nặng hạt tại sân Pleiku càng khiến Hải Phòng gặp khó trong khâu kiểm soát bóng. Nhưng phút 21, vận may đã đến với các vị khách. Từ cú đá của Mpande, bóng đập vào người A Hoàng đổi hướng khiến thủ môn Bùi Tiến Dũng chôn chân nhìn bóng vào lưới.

Tình thế lúc này buộc đội chủ nhà phải tấn công để tìm kiếm ít nhất là bàn thắng gỡ hòa. Và nỗ lực của họ được cụ thể hóa vào đầu hiệp hai, với pha tỏa sáng của Thanh Nhân.

Thời gian sau đó diễn ra trong sự khó lường của các đội. Ở trận đấu cùng giờ, SLNA đã tìm thấy bàn mở điểm trên sân của Viettel. Michael Olaha là người lên tiếng. Đến phút 73, khi hai cặp đấu tại sân Pleiku và Hà Tĩnh vẫn chia điểm thì đội bóng xứ nghệ đã tìm được bàn thắng thứ 2 và gần như nắm chắc 3 điểm.

Nếu kết quả này được giữ nguyên đến hết giờ, SLNA sẽ trụ hạng thành công do hơn Hà Tĩnh về hiệu số bàn thắng bại cả hai bằng nhau về đối đầu.

Áp lực đổ dồn lên đội bóng của huấn luyện viên Thành Công. Trong thời gian cuối, họ tổng tấn công Thanh Hóa và dù có lợi thế hơn người, Hà Tĩnh vẫn không thể nào tìm được bàn thắng và đành ngậm ngùi chia điểm với kết quả 0 đều.

Trong khi đó tại Pleiku, LPBank HAGL đã đánh chặn rất hiệu quả những đường lên bóng của đối phương, đồng thời họ tổ chức tấn công tốt. Tham vọng bỏ túi 3 điểm để chắc chắn tự định đoạt số phận của họ thành công với bàn ấn định tỷ số 2-1 ở phút 82 của Jairo.

Với 3 điểm ở vòng đấu cuối cùng, LPBank HAGL đã cán đích ở vị trí thứ 4 từ dưới lên và trụ hạng an toàn. Lúc này, họ sẽ có thể an tâm chuẩn bị cho mùa giải mới. Trong khi đó, suất đá play-off sẽ thuộc về Hà Tĩnh.