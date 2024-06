Nhận định LPBank HAGL vs Hải Phòng, 17h00 ngày 30/6: Tự quyết số phận

TPO - Nhận định bóng đá LPBank HAGL vs Hải Phòng, vòng 26 Night Wolf V-League 2023/24 lúc 17h00 ngày 30/6. Cập nhật phong độ, lịch sử đối đầu, thông tin lực lượng của hai đội. HAGL cần chiến thắng trước Hải Phòng để tự quyết số phận trong cuộc đua trụ hạng ở V-League mùa này.

Nhận định trước trận đấu LPBank HAGL vs Hải Phòng

LPBank HAGL bỏ lỡ cơ hội tự quyết số phận khi thua Bình Định phút chót ở vòng 24. Đó là trận đấu mà đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành được chơi trên sân nhà, có lợi thế hơn người từ cuối hiệp 1 trong khi Bình Định chỉ dùng đội hình dự bị.

Nếu giành ít nhất 1 điểm trước Bình Định, mọi chuyện đã đơn giản hơn cho HAGL. Cộng thêm trận thua đậm 0-5 trên sân CLB Công an Hà Nội vòng trước, HAGL buộc phải thắng Hải Phòng để tự quyết số phận. Lúc này, HAGL đang hơn Sông Lam Nghệ An 2 điểm, nhưng kém xa hiệu số bàn thắng thua (-14 và -7). Do hai đội có thành tích đối đầu cân bằng ở mùa này, nên HAGL sẽ bị SLNA vượt qua nếu bằng điểm.

Nói cách khác, HAGL không thể chắc chắn tránh được vị trí đá play-off nếu như chỉ hòa Hải Phòng. Khi đó, họ phải chờ kết quả trận đấu giữa Thể Công Viettel và SLNA để biết rõ số phận của mình. Tất nhiên, thầy trò HLV Vũ Tiến Thành không muốn điều đó xảy ra, đặc biệt khi đối thủ play-off của các đội V-League là PVF-CAND đang được đánh giá rất cao.

Ở tình thế hiện tại, HAGL hoàn toàn có thể thắng Hải Phòng cho dù lực lượng yếu hơn. Ngoài lợi thế sân nhà, họ còn hơn hẳn về động lực. Hải Phòng có dấu hiệu buông xuôi trong những vòng gần đây khi không còn động lực rõ ràng. Họ đã thua 3/4 trận gần nhất, bao gồm 2 thất bại liên tiếp trên sân khách.

Dù vậy, nguy cơ mất điểm của HAGL vẫn rất lớn, bởi lẽ Hải Phòng vốn là đối thủ kỵ giơ của họ trong những năm vừa qua. Kết cục trận đấu vì thế có lẽ sẽ phụ thuộc lớn vào cách nhập cuộc của đội khách.

Lịch sử đối đầu, phong độ LPBank HAGL vs Hải Phòng

HAGL không thắng Hải Phòng 4 trận gần nhất ở V-League (hòa 2, thua 2). Kể từ năm 2015 đến nay, HAGL cũng chỉ thắng Hải Phong đúng 1 trận tại sân nhà Pleiku (hòa 3, thua 2).

Thông tin lực lượng LPBank HAGL vs Hải Phòng

HAGL mất hai trung vệ Gabriel Ferreira và Trần Quang Thịnh vì án treo giò, trong khi chân sút Joao Veras khó bình phục kịp thời. Ngược lại, Hải Phòng cũng mất Lê Mạnh Dũng vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Đội hình dự kiến LPBank HAGL vs Hải Phòng LPBank HAGL: Tiến Dũng, Văn Sơn, Anh Tài, Jairo, Du Học, Quang Nho, Tấn Tài, Ngọc Quang, Đức Việt, Thanh Bình, Quốc Việt. Hải Phòng: Đình Triệu, Văn Tới, Trung Hiếu, Nhật Minh, Văn Khoa, Minh Dĩ, Elogo, Tuấn Anh, Văn Minh, Mpande, Bicou. Dự đoán tỷ số: LPBank HAGL 2-1 Hải Phòng