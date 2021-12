Long An làm đường 2.500 tỷ đồng kết nối TPHCM và các tỉnh Đông - Tây Nam Bộ

TPO - UBND tỉnh Long An vừa tổ chức lễ khởi công dự án đường tỉnh (ĐT) 823D, trục kết nối TP.HCM – Long An và các tỉnh Đông – Tây Nam Bộ.

Dự án có điểm đầu tại Km0+000 ranh tỉnh Long An và huyện Bình Chánh, TPHCM, điểm cuối Km14+274 tại nút giao Hậu Nghĩa với Quốc lộ.N2 (đường Vành đai 4), đường Hồ Chí Minh và ĐT.825 thuôc huyện Đức Hòa (Long An).

Tuyến đường có tổng chiều dài trên 14 km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị thứ yếu, với vận tốc 80km/h, mặt đường rộng 25 m, 6 làn xe. Dự án có tổng mức đầu tư trên 2.500 tỷ đồng, trong đó, trung ương hỗ trợ 1.000 tỷ đồng, phần còn lại ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Do Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương – Công ty TNHH Hoàn Hảo – Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Trung Thành trúng thầu, dự kiến hoàn thành cuối năm 2023.

Theo ông Đặng Hoàng Tuấn, Giám đốc Sở GTVT Long An, việc xây dựng tuyến đường tỉnh 823D, cùng với các tuyến đường đã và đang được Trung ương, TP.HCM và tỉnh Long An đầu tư trên địa bàn sẽ góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông liên kết vùng theo quy hoạch.

Qua đó, đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp, đô thị hóa. Đồng thời, giảm bớt áp lực giao thông trên các tuyến ĐT.824, ĐT.825…kéo giảm TNGT, tránh ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, các dịp lễ, Tết.

Phát lệnh khởi công dự án ngày 27/12, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho rằng, đường tỉnh 823D là công trình quan trọng, tạo liên kết giao thông đồng bộ giữa TP.HCM và Long An, phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa khu vực miền Tây. Khi dự án hoàn thành sẽ kích thích kinh tế phát triển, thu hút đầu tư, thúc đẩy các ngành thương mại dịch vụ, tốc độ đô thị hóa ngày càng phát triển. Do đó, ông Út yêu cầu Sở GTVT thường xuyên giám sát, theo dõi, hỗ trợ đơn vị thi công thực hiện theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động.

Ông Út cũng chỉ đạo UBND huyện Đức Hòa giải quyết nhanh công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để công trình thi công đúng tiến độ, đưa vào sử dụng, khai thác đúng kế hoạch.