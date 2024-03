Lời khẩn cầu của bị cáo U70 lừa chạy việc vào ngành công an

TPO - “Đó là lần duy nhất bị cáo thực hiện hành vi lừa đảo. Mong Hội đồng xét xử tạo điều kiện cho bị cáo được tại ngoại vài ba tháng. Bị cáo về xin vườn ông bà làm cho vợ gian nhà để ở. Vợ bị cáo già rồi, lại ốm đau bệnh tật...”, bị cáo Nguyễn Duy Hùng khẩn khoản.

U70 lừa chạy việc

Giữa tháng 1/2024, Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử sơ thẩm hình sự đối với Nguyễn Duy Hùng (68 tuổi, trú xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, Nghệ An) về 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của các cơ quan, tổ chức. Trong quá trình xét xử, do sức khoẻ yếu, người đàn ông U70 này phải đứng tì hẳn vào bục khai báo.

Theo hồ sơ vụ việc và lời khai của bị cáo, bị hại, vụ việc xảy ra từ năm 2013. Thời gian này, Hùng hay đến nhà bà Hoa (tên bị hại đã được thay đổi, trú tại thành phố Vinh) để lấy thuốc chữa bệnh. Biết con gái chủ nhà đã tốt nghiệp ngành kế toán, có nguyện vọng công tác trong ngành công an nên Hùng nói với bà Hoa có thể xin vào làm kế toán tại một bệnh viện của Bộ Công an, chi phí 370 triệu đồng.

Trong khoảng thời gian 5/2 - 25/7/2013, bà Hoa nhiều lần chuyển tổng cộng 300 triệu đồng cho Hùng. Sau mỗi lần nhận tiền, Hùng đều viết giấy vay hoặc giấy nhận tiền. Cuối tháng 10/2013, Hùng gọi cho bà Hoa đưa con gái đến một bệnh viện thuộc Bộ Công an khám sức khỏe theo hình thức tự nguyện. Ngày 15/11/2013, Hùng nói vợ một lãnh đạo Công an tỉnh ốm, cần 200 triệu đồng để giải quyết công việc. Tưởng thật, bà Hoa và chồng mang tiền đến cho Hùng.

Đầu năm 2014, Hùng đến nhà bà Hoa, mang theo quyết định của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật về việc tạm tuyển cán bộ, tuyển dụng con gái bà Hoa vào làm việc tại Bệnh viện 30-4 Bộ Công an từ ngày 20/2/2014. Tuy nhiên, ngày 19/2/2014, Hùng lại gọi điện nói sẽ xin cho con gái bà Hoa về công tác tại Công an tỉnh Nghệ An và yêu cầu đưa thêm 320 triệu đồng.

Sau khi đưa tổng số tiền 820 triệu đồng cho Hùng nhưng con gái không được tuyển dụng vào ngành, bà Hoa nhiều lần yêu cầu người đàn ông này trả lại tiền nhưng không được. Ngày 13/11/2017, bà Hoa tố cáo hành vi của Hùng tới công an. Ngày 5/6/2023, Nguyễn Duy Hùng bị bắt giữ. Cơ quan chức năng xác định quyết định tuyển dụng của đơn vị công an mà Hùng đưa cho bà Hoa là giấy tờ giả, chữ ký, con dấu trên đó là được sao chụp.

Xin tại ngoại vài tháng làm nhà cho vợ

Tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Duy Hùng khai quyết định tạm tuyển dụng này do một người đàn ông tên T. đưa cho không biết đó là giấy tờ giả. Trong quá trình điều tra, Hùng đã tác động vợ bán nhà để hoàn trả toàn bộ số tiền 820 triệu đã chiếm đoạt cho bà Hoa.

Bản thân bị cáo Hùng không quen biết ai để có thể “tác động” xin vào ngành công an. Người đàn ông gần 70 tuổi nói rất hối hận khi ở cái tuổi này vẫn phải đứng đây để đón nhận bản án của pháp luật. “Đó là lần duy nhất bị cáo thực hiện hành vi lừa đảo. Mong Hội đồng xét xử cho bị cáo tại ngoại vài ba tháng. Bị cáo về xin vườn ông bà làm cho vợ gian nhà để ở. Vợ bị cáo già rồi, lại ốm đau bệnh tật. Mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo”, bị cáo Hùng khẩn khoản.

Phía dưới, vợ bị cáo Hùng bật khóc thành tiếng, được người cháu đưa ra ngoài. Vợ đầu của bị cáo Hùng mất sớm, người con trai cũng đã qua đời vì tai nạn giao thông, hiện chỉ có người vợ hai bầu bạn. Tuy nhiên, vợ cũng bị tai biến, sức khoẻ yếu. Sau khi sự việc bị phát hiện, ngôi nhà của hai vợ chồng cũng đã bán để khắc phục hậu quả. Do đó, Hùng mong mỏi có thể làm một gian nhà cho vợ sinh sống trong thời gian đi tù.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Duy Hùng 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Hùng phải thi hành 13 năm tù. Nguyện vọng tại ngoại vài tháng của bị cáo Hùng không được chấp nhận.