Lời khai của 'dì ghẻ' hành hạ bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong

TPO - Khi roi mây bị gãy, Võ Nguyễn Quỳnh Trang tiếp tục dùng gậy gỗ to bằng ngón chân cái, dài khoảng 90cm để đánh đập cháu bé 8 tuổi khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội 'hành hạ người khác'.

Trang được xác định là kẻ đã hành hạ cháu bé N.T.V.A. (8 tuổi) tại chung cư Sài Gòn Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh khiến nạn nhân tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện vào ngày 22/12.

Qua điều tra, bước đầu Công an xác định Trang là người tình của ông T. (bố bé V.A), ba người sống chung với nhau tại căn hộ chung cư trên. Thời gian ở chung, Trang thường xuyên hành hạ bé gái 8 tuổi, bắt bé làm nhiều công việc trong nhà.

Làm việc với Công an, Trang khai đã nhiều lần đánh đập cháu bé. Trang đã mua một cây roi mây để 'dạy dỗ' cháu bé 8 tuổi. Khi roi mây bị gãy, Trang tiếp tục hành hạ cháu bé, dùng gậy gỗ dài khoảng 90cm to bằng ngón chân cái để đánh cháu bé.

Sáng 22/12, cháu V.A học online đến 10h thì Trang kiểm tra bài. Khoảng, 14h cùng ngày, Trang nấu phở cho bé ăn. Sau đó, cháu bé muốn uống sữa nên được Trang đưa cho 3 hộp, sau đó tiếp tục uống nước ép ổi.

Ăn uống xong, Trang tiếp tục dạy cháu bé học bài. Do bé V.A. làm bài tập sai nên Trang đánh bé nhiều cái cho đến khi bé gái học tốt thì Trang mới dừng đánh. Khoảng 30 phút sau, cháu bé than mệt, vào phòng nghỉ và nôn ói. Sau đó Trang dọn dẹp và gọi cho ông T. (bố cháu bé) về.

Về đến nhà, ông T. ôm con gái vào nhà tắm cho bé nôn thì phát hiện trong mũi cháu bé có nhiều dị vật là thức ăn nên hút ra rồi gọi xe cấp cứu và nhờ bảo vệ đưa con vào bệnh viện. Tuy nhiên, các bác sĩ xác định cháu bé đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Kết quả khám nghiệm pháp y xác định cháu bé bị phù phổi cấp và trên người có nhiều vết bầm. Qua điều tra, Công an xác định Trang có dấu hiệu phạm tội hành hạ cháu bé nên khởi tố, bắt tạm giam.

Theo lãnh đạo Công an quận Bình Thạnh, cơ quan chức năng cũng đang điều tra làm rõ hành vi của người cha, nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Công an quận Bình Thạnh cho hay, hiện nay vẫn còn nhiều người có tâm lý dạy con bằng bạo lực. Hành vi này nếu nhẹ thì bị phạt hành chính, nặng thì bị khởi tố hình sự. Do đó, Công an đề nghị người dân nếu phát hiện các vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em thì nên báo chính quyền địa phương để can thiệp kịp thời, tránh xảy ra vụ việc đáng tiếc.

Cũng liên quan đến vụ việc, bà Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng chi hội luật sư bảo vệ quyền trẻ em TPHCM cho biết, đã làm việc với Công an và hỗ trợ gia đình thực hiện các thủ tục pháp lý, làm đơn tố giác gửi cơ quan chức năng.