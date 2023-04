Lời kể của hành khách vụ xe lao thẳng vào nhà dân ở Gia Lai

Liên quan tới vụ tai nạn ở Gia Lai, ngày 3/4, lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh này cho biết, 3 bệnh nhân sức khoẻ đã ổn định, 5 bệnh nhân còn lại đang được theo dõi, điều trị.

Ngồi thu mình trên giường bệnh, vợ chồng chị Phùng Thị Tuyết (SN 1987, trú TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) chưa hết bàng hoàng sau cú tông định mệnh. Hai vợ chồng chị đều bị chấn động não, xây xát nhẹ. Với vợ chồng chị Tuyết, thoát nạn là vô cùng may mắn, nhưng nuối tiếc thay khi đây là lần về quê để mong sớm gặp bố đang hấp hối ở Ba Vì (Hà Nội).

"Bố tôi bị ung thư phổi, mấy hôm trước người nhà thông báo đưa ông đi Bệnh viện huyện Ba Vì. Và đây có thể là lần cuối cùng được gặp bố. Thế nhưng, chiều qua người nhà gọi báo ông đã không qua khỏi", chị Tuyết rưng rưng.

Anh Hoàng Đức Long (trú xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) - hành khách xe 47B-022.30 chứng kiến vụ tai nạn từ đầu cho đến quá trình giải cứu các nạn nhân mắc kẹt. Theo anh Long, sáng cùng ngày đã đón xe khách này từ TP.Buôn Ma Thuột để đi Hà Nội, nằm ở giường số 3.

“Vụ tai nạn diễn ra chớp nhoáng. Lúc đó tôi nghe tài xế la hốt hoảng, rồi đánh lái xe khách nhưng không né được xe tải. Sau đó, xe khách mất lái lao thẳng vào nhà dân. Hành khách kêu la hoảng loạn. Tôi cố giữ tỉnh táo rồi hỗ trợ đưa những người khác ra khỏi xe", anh Long nói.

Sau khi xảy ra vụ việc, ông Trương Hải Long - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (Trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh), bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm hỏi, động viên gia đình cũng như các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Tại đây, Ban An toàn Giao thông tỉnh hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong là ông Nguyễn Xuân Đông (tài xế xe khách, SN 1971, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và Phan Văn Nguyện (SN 1947, trú Đức Thọ - Hà Tĩnh) 5 triệu đồng. Ngoài ra, Ban An toàn Giao thông tỉnh cũng hỗ trợ cho mỗi người bị thương 2 triệu đồng.

Được biết, nạn nhân Phan Văn Nguyện đã được người thân đưa về Hà Tĩnh để lo hậu sự.

Tại bệnh viện, ông Trương Hải Long chia sẻ nỗi đau trong tai nạn đáng tiếc này, đồng thời mong các nạn nhân ổn định tinh thần, an tâm điều trị và sớm bình phục.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 12h15 ngày 2/4, xe khách biển số 47B-022.30 (nhà xe Anh Khôi) chạy tuyến Đắk Lắk-Hà Nội, di chuyển trên quốc lộ 14 hướng Đắk Lắk đi Gia Lai. Đến ngã 3 La Sơn (phường Chi Lăng, TP.Pleiku) đã xảy ra va chạm với xe tải ben (xe Howo) biển số 81C-187.87 đi hướng xã Ia Tiêm (Chư Sê, Gia Lai) ra quốc lộ 19.

Sau đó, xe khách tiếp tục tông sập tường một nhà dân ven đường. Vụ tai nạn khiến tài xế xe khách Nguyễn Xuân Đông và hành khách Phan Văn Nguyện trên xe này tử vong tại chỗ; 8 người trên xe khách bị thương, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai cho biết, kết quả xác minh ban đầu cho thấy, anh Trần Duy Hùng (SN 1996, trú huyện Mang Yang, Gia Lai) -lái xe tải biển số 81C-187.87 có giấy phép lái xe hạng C số 790159150029 do Sở GTVT tỉnh Gia Lai cấp ngày 16/3/2020. Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe này ghi nhận thời điểm xảy ra tai nạn khoảng 40 km/h.

Còn tài xế ô tô khách Nguyễn Xuân Đông có giấy phép lái xe hạng E số 660084004343 do Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 18/11/2020. Tuy nhiên, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai không ghi nhận được dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe khách này.