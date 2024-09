Loạt ô tô mới sắp ra mắt khách Việt trong tháng 9

TPO - Nhiều mẫu xe mới đáng chú ý dự kiến sẽ đổ bộ thị trường Việt trong tháng 9 này, bao gồm cả những phiên bản nâng cấp lẫn thương hiệu mới lần đầu có mặt.

Mitsubishi Triton 2024

Theo kế hoạch, Mitsubishi Triton 2024 sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 11/9 tới đây. Hiện tại, tất cả các đại lý của Mitsubishi trên toàn quốc đều đã thông báo nhận đặt cọc trước mẫu xe này.

Đây là phiên bản facelift sở hữu thiết kế mới, hầm hố hơn cùng hệ thống khung gầm và giảm xóc được nâng cấp, đi kèm là gói an toàn chủ động ADAS. Thông tin ban đầu từ giới tư vấn bán hàng cho biết Triton 2024 về Việt Nam sẽ có 3 phiên bản gồm GLX 2WD AT, Premium 2WD AT và Athlete 4WD AT.

Trong đó, bản cao nhất sử dụng động cơ diesel 2.4L tăng áp kép cho công suất 204 mã lực còn các bản thấp hơn dùng động cơ 2.4L tăng áp công suất 181 mã lực, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Mitsubishi Triton 2024 dự kiến tiếp tục được nhập khẩu từ Thái Lan.

Hyundai Santa Fe 2024

Hiện tại một số đại lý Hyundai đã bắt đầu nhận đặt trước mẫu Santa Fe phiên bản 2024. Xe nhiều khả năng sẽ được ra mắt tại Việt Nam vào cuối tháng 9.

Hyundai Santa Fe 2024 thuộc thế hệ thứ 5, sở hữu thiết kế vuông vức khác biệt hoàn toàn so với các đời cũ. Theo thông tin ban đầu, có thể Hyundai sẽ loại bỏ tùy chọn động cơ diesel hiện hành để thay bằng động cơ hybrid.

Theo đó, thế hệ mới của Santa Fe về Việt Nam được cho là sẽ chỉ có 3 hoặc 4 phiên bản thay vì 5 biến thể như đời hiện hành. Tùy chọn hệ truyền động bao gồm máy xăng 2.5L hoặc hybrid 1.6L kết hợp với mô-tơ điện.

Đây có thể là một điểm phải đánh đổi khi lên đời Santa Fe 2024 bởi khách Việt từ lâu vẫn chuộng động cơ diesel trên dòng xe này nhờ hiệu năng vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí. Hiện giá bán của Santa Fe đời mới chưa được tiết lộ nhưng khả năng cao sẽ được điều chỉnh tăng so với phiên bản hiện hành.

Kia Carnival 2024

Bản nâng cấp giữa vòng đời của Carnival đang được đại lý nhận cọc, dự kiến ra mắt khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 tới. Trước đó hồi tháng 7, mẫu xe này cũng từng bị bắt gặp tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội.

Kia Carnival 2024 sắp ra mắt Việt Nam sẽ không có nhiều thay đổi về kích thước. Tham khảo xe ở thị trường quốc tế, mẫu MPV này có sự khác biệt về ngoại thất, thiết kế theo hướng vuông vức và nam tính hơn. Trong khi những cải tiến ở nội thất sẽ tập trung vào việc bổ sung các tiện ích cao cấp.

Theo giới tư vấn bán hàng, phiên bản sẵn sàng giao sớm nhất là loại dùng máy dầu 2.2L, sản sinh công suất 199 mã lực, đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Dự kiến, phiên bản sử dụng động cơ xăng 3.5 V6 có thể sẽ không còn được phân phối.

Thay vào đó nhiều khả năng là bản hybrid sử dụng kết hợp giữa động cơ xăng 1.6L tăng áp với một mô tơ điện, đi cùng gói pin lithium-ion 1,49 kWh, cho tổng công suất 242 mã lực và mô-men xoắn cực đại 367 Nm. Xe sẽ sử dụng hộp số tự động 6 cấp.

Omoda C5

Sau thời gian dài thăm dò thị trường, mẫu SUV cỡ B Omoda C5 dự kiến sẽ chính thức ra mắt khách hàng Việt vào tháng 9. Xe được phân phối tại Việt Nam bởi Liên doanh giữa Tập đoàn Geleximco và Tập đoàn ô tô Chery của Trung Quốc.

Omoda C5 sở hữu thiết kế trẻ trung mang nét tương lai, phù hợp thị hiếu giới trẻ. Bên cạnh đó nhà sản xuất nhấn mạnh vào yếu tố trang bị và công nghệ bên trong cabin cũng như hệ thống trợ lái ADAS.

Cung cấp sức mạnh cho Omoda C5 sẽ là khối động cơ 1.5L tăng áp công suất tối đa 154 mã lực, kết hợp cùng với hộp số CVT giả lập 8 cấp. Hiện tại giá bán của mẫu xe này vẫn chưa được hé lộ.

Nissan Almera 2024

Hiện tại, một số đại lý đã nhận đặt cọc Nissan Almera 2024. Giới tư vấn bán hàng cũng cho biết mẫu sedan này có khả năng sẽ được ra mắt trong tháng 9.

Theo đó, Nissan Almera 2024 vẫn sẽ tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Đây là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng xe này và đã ra mắt thị trường Thái Lan từ tháng 5/2023.

Ở phiên bản facelift, Nissan Almera được tinh chỉnh thiết kế rõ rệt nhất ở mặt trước với lưới tản nhiệt và logo mới. Cản trước cũng được làm mới với hốc gió bên dưới rộng hơn, đồng thời vị trí đèn sương mù được đổi lại.

Động cơ của Nissan Almera 2024 vẫn là máy xăng 3 xy-lanh như bản cũ, dung tích 1.0L tăng áp, cho công suất 100 mã lực và mô-men xoắn cực đại 152 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động biến thiên vô cấp Xtronic CVT.