Loạt câu nói 'hot trend' hài hước của giới trẻ trên mạng xã hội

TPO - Thành Đoàn Hà Nội tiếp tục triển khai giai đoạn 2 chương trình Triệu bữa cơm, với 12 bếp ăn, dự kiến mỗi ngày cung cấp 2500-3000 suất cơm cho lao động tự do, phụ nữ, trẻ em ngoại tỉnh đang ở trọ tại Hà Nội khi thành phố thực hiện giãn cách đợt 2.

TPO - Chương trình hỗ trợ bảo hiểm tình nguyện miễn phí cho các đội hình thanh niên tình nguyện do T.Ư Đoàn phối hợp triển khai có 550 nghìn suất với tổng trị giá 3,3 tỉ đồng.

TPO - Tham gia chương trình "Sing for life, Sing for love - Hát để sẻ chia", ca sĩ Thu Phương cùng Văn Mai Hương, Nguyễn Trần Trung Quân, Ali Hoàng Dương sẽ livestream biểu diễn, tạo nên sự kết nối các điểm cầu Hà Nội - TPHCM (Việt Nam) và Mỹ để cùng sẻ chia với đồng bào gặp khó khăn do dịch COVID-19.