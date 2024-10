Loại bỏ hoàn toàn K trực tràng ngay trong nội soi, không cần phẫu thuật

Mắc K trực tràng đã phẫu thuật nhưng không nội soi kiểm tra định kỳ, bệnh nhân T.V.T (60 tuổi) mắc ung thư lần 2 chỉ trong vòng 2 năm. May mắn, ekip bác sĩ Trung tâm Tiêu hóa, BVĐK Hồng Ngọc đã thực hiện can thiệp loại bỏ thành công khối U 4cm ngay trong nội soi, giúp người bệnh tránh được phẫu thuật phức tạp.

Nguy cơ phải làm hậu môn nhân tạo vì 2 lần can thiệp K trực tràng

Bệnh nhân T.V.T, 60 tuổi, có tiền sử ung thư trực tràng năm 2021, đã thực hiện phẫu thuật cắt u qua nội soi. Tuy nhiên, chủ quan với sức khỏe, bệnh nhân T không thực hiện thăm khám và nội soi tiêu hóa định kỳ theo chỉ định của bác sĩ.

Bệnh nhân thăm khám tại BVĐK Hồng Ngọc trong tình trạng mệt mỏi, triệu chứng đi ngoài phân nát nhiều ngày không đỡ. Trong quá trình nội soi tiêu hóa, ekip bác sĩ phát hiện trực tràng của bệnh nhân T có khối tổn thương 4cm, dạng LST hỗn hợp, nghi ngờ ung thư.

"Tôi không có triệu chứng nôn, không đau bụng, không bị sút cân. Thỉnh thoảng, tôi chỉ gặp tình trạng đi ngoài phân nát trong vài ngày, tôi cứ nghĩ do thức ăn không phù hợp thôi. Đúng là tôi đã quá chủ quan, xem nhẹ sức khỏe, để kéo dài đến 3 năm, giờ mới quyết định đi khám" - Bệnh nhân T chia sẻ.

Đáng nói, tổn thương mới có kích thước lớn trên 4cm, vị trí rất gần vết sẹo cũ, lại sát hậu môn, khiến việc điều trị trở nên vô cùng phức tạp. Nếu không thể can thiệp trong nội soi, bệnh nhân T có nguy cơ phải phẫu thuật cắt một phần trực tràng, đồng thời làm hậu môn nhân tạo suốt đời.

“Tổn thương tương đối khó khăn để can thiệp vì 2 lý do: thứ nhất là vị trí sát hậu môn, thứ 2 là gần vết sẹo cũ, có tình trạng xơ dính. Có thể bệnh nhân sẽ phải cắt phần trực tràng bị tổn thương và phải làm hậu môn nhân tạo” – THS.BS Lê Dương Tiến, bác sĩ khám và điều trị cho bệnh nhân T cho biết.

Nội soi can thiệp loại bỏ ung thư 4cm, bảo toàn tính toàn vẹn lòng tiêu hóa cho bệnh nhân

Ngay khi hội chẩn, đánh giá có thể bảo tồn tính toàn vẹn lòng ống tiêu hóa cho người bệnh, ê kíp bác sĩ trung tâm Tiêu hóa - BVĐK Hồng Ngọc đã lựa chọn can thiệp loại bỏ tổn thương ung thư ngay trong nội soi tiêu hóa. Phương pháp cắt tách dưới niêm mạc ESD được ưu tiên lựa chọn, mục tiêu giúp người bệnh tránh được phẫu thuật phức tạp.

“May mắn là ung thư chưa xâm lấn vào lớp hạ niêm mạc, dó đó có thể thực hiện cắt tách dưới niêm mạc qua nội soi tiêu hóa. Ưu điểm của phương pháp này là có thể can thiệp chính xác vào khối u và vị trí lân cận, loại bỏ triệt để tổn thương ung thư mà không cần phải cắt đoạn trực tràng. Như vậy, có thể bảo vệ được lòng ống tiêu hóa, người bệnh hồi phục nhanh chóng và tiết kiệm chi phí điều trị” -ThS. BS Lê Dương Tiến cho biết.

Trong quá trình can thiệp, dưới hướng dẫn của công nghệ nội soi tiêu hóa NBI EXTRA III tiên tiến hàng đầu Nhật Bản, ê kíp bác sĩ đã khoanh vùng chính xác tổn thương, tiêm phồng, tách biệt lớp niêm mạc và hạ niêm mạc. Từ đó, bác sĩ thực hiện cắt tách dưới niêm mạc, loại bỏ từng phần khối u ra khỏi phần hạ niêm mạc.

“Tổn thương kích thước lớn, có hiện tượng xơ dính phức tạp do gần sát với vết sẹo cũ nên quá trình can thiệp tương đối khó khăn và kéo dài. Ekip cần rất cẩn trọng để bóc tách từng phần khối u mà không gây thủng trực tràng.” - THS.BS Lê Dương Tiến cho biết.

Sau gần 3 giờ đồng hồ tập trung cao độ, ekip đã loại bỏ hoàn toàn khối u khỏi vùng trực tràng, không gây chảy máu hay ảnh hưởng đến lòng ống tiêu hóa. Đánh giá giải phẫu bệnh sau can thiệp, bác sĩ xác định khối tổn thương loạn sản độ cao, khẳng định ung tại chỗ. Rất may mắn, khối ung thư đã được loại bỏ hoàn toàn, các diện cắt không còn mầm mống ung thư. Bệnh nhân T sau đó chỉ cần theo dõi thêm 2 ngày và có thể trở về cuộc sống bình thường.

“Tôi thấy mình quá may mắn. Nếu trường hợp của tôi mà không đến Hồng Ngọc thì khả năng là phải mổ loại khác rồi. Ở đây bác sĩ rất chu đáo, kỹ lưỡng, cắt u to mà thấy êm như không có gì. Tôi rất cảm ơn các bác sĩ bệnh viện Hồng Ngọc” – Bệnh nhân T chia sẻ sau can thiệp.

Ung thư trực tràng đứng thứ 5 tại Việt Nam - Người bệnh không thể chủ quan

Theo THS. BS Lê Dương Tiến, Ung thư trực tràng là loại ung thư phổ biến thứ 5 tại Việt Nam và đang có xu hướng trẻ hóa với tỉ lệ người dưới 50 tuổi mắc bệnh ngày càng tăng. Đáng nói, các dấu hiệu của ung thư trực tràng ở giai đoạn sớm thường dễ nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa thông thường. Do đó, nhiều người bệnh thường chủ quan, không thăm khám kỹ lưỡng, dẫn đến bỏ lỡ thời điểm vàng điều trị.

Ung thư đại trực tràng nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm có thể được điều trị triệt căn thông qua nội soi tiêu hóa, người bệnh không cần phẫu thuật hay hóa trị, xạ trị. Tuy nhiên, nếu phát hiện ở giai đoạn muộn, quá trình điều trị sẽ tốn kém, phức tạp, tỉ lệ tử vong cao.

Theo đó, THS.BS Lê Dương Tiến khuyến cáo, người dân từ 40 tuổi, đặc biệt người có tiền sử gia đình có người mắc ung thư đại - trực tràng, nên thực hiện nội soi tiêu hóa định kỳ ngay cả khi không có triệu chứng để được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

“Bệnh nhân T.V.T là một trường hợp rất may mắn khi phát hiện khối u ở giai đoạn sớm, khi chưa có dấu hiệu xâm lấn, di căn. Do đó, việc can thiệp loại bỏ ung thư được thực hiện rất nhẹ nhàng ngay trong nội soi tiêu hóa, bệnh nhân không phải phẫu thuật phức tạp, có thể sinh hoạt như bình thường và chỉ cần lưu tâm theo dõi sức khỏe định kỳ.” - THS.BS Lê Dương Tiến cho biết thêm

