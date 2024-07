Lộ diện người điều hành Quốc Cường Gia Lai thay nữ CEO vừa bị bắt

TPO - Công ty CP Quốc Cường Gia Lai muốn thay đổi người đại diện pháp luật sang cho ông Nguyễn Quốc Cường - con trai bà Nguyễn Thị Như Loan (tổng giám đốc vừa bị bắt). Ông Cường cũng sẽ đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai.

Ngày 23/7, Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) công bố thông tin về việc bổ sung nội dung họp đại hội cổ đông thường niên 2024 và thay đổi người đại diện theo pháp luật của QCG.

Theo đó, Quốc Cường Gia Lai bổ sung nội dung, trình cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị QCG đối với bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng Giám đốc QCG. Bầu bổ sung ông Nguyễn Quốc Cường (con trai bà Nguyễn Thị Như Loan) làm thành viên Hội đồng quản trị QCG nhiệm kỳ 2022-2027.

QCG cũng thay đổi người đại diện pháp luật sang cho ông Nguyễn Quốc Cường. Ông Cường sẽ đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai.

Ông Nguyễn Quốc Cường năm nay 42 tuổi. Ông Cường từng là thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc và là người công bố thông tin tại Quốc Cường Gia Lai.

Ông Cường được bổ nhiệm giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc QCG vào năm 2006 - khi 24 tuổi, năm 2008 ông vào Hội đồng quản trị của QCG. Tháng 11/2018, ông Nguyễn Quốc Cường bất ngờ rút khỏi tất cả vị trí tại QCG.

Hiện tại, ông Nguyễn Quốc Cường nắm giữ 537.000 cổ phiếu QCG. Trong khi đó, bà Loan nắm giữ 37,05% vốn điều lệ, tương đương gần 102 triệu cổ phiếu QCG; em gái ông Cường là bà Nguyễn Ngọc Huyền My nắm 14,32% vốn điều lệ, tương đương gần 39,4 triệu cổ phiếu QCG.

Trước đó, QCG phát đi thông cáo cho biết, doanh nghiệp này vẫn hoạt động bình thường sau khi bà Loan bị bắt. Hội đồng quản trị của QCG sẽ sớm tìm người phụ trách điều hành trong thời gian sớm nhất để thực hiện các hoạt động liên quan đến công ty sau khi Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Như Loan bị khởi tố và tạm giam hôm 19/7 để phục vụ điều tra hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bà Nguyễn Thị Như Loan (64 tuổi) bị cáo buộc vi phạm pháp luật trong việc chuyển nhượng dự án 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, TPHCM.

Hôm 30/6, Công ty CP Quốc Cường Gia Lai tổ chức cuộc họp đại hội cổ đông thường niên 2024. Tuy nhiên đến 9h30 cùng ngày, cuộc họp chỉ có 44 cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự - đại diện cho 18,3% vốn điều lệ. Do đó, đại hội không đủ điều kiện tiến hành. Bà Nguyễn Thị Như Loan cũng vắng mặt trong cuộc họp này vì lý do sức khỏe. Con gái bà Loan là bà Nguyễn Ngọc Huyền My cũng không tham dự cuộc họp vì lý do cá nhân.

Cả bà Loan và bà My là cổ đông lớn tại Quốc Cường Gia Lai với tổng tỷ lệ sở hữu chiếm 51,3% vốn điều lệ của QCG. Tại thời điểm ngày 31/12/2023, bà Loan sở hữu gần 102 triệu cổ phần QCG, tương đương 37% vốn điều lệ. Bà Huyền My sở hữu gần 39,4 triệu cổ phần, tương đương 14,3% vốn điều lệ QCG.