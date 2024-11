LIXCO được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024

Công ty CP Bột giặt LIX (LIXCO) là 1 trong 190 doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề được vinh danh trong khuôn khổ “Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam” vừa diễn ra tại Hà Nội, với các sản phẩm: Bột giặt, nước giặt, nước xả làm mềm vải LIX; Nước rửa chén LIX; Dung dịch tẩy rửa LIX.

Chương trình Thương hiệu quốc gia (THQG) được tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia thông qua việc hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển các thương hiệu sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam, nâng cao vị thế và giá trị gia tăng trong từng ngành hàng, lĩnh vực của nền kinh tế khi chúng ta ngày càng tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị của nền kinh tế toàn cầu.

Đây là một chứng nhận duy nhất mang tính quốc gia do Chính phủ Việt Nam tổ chức, giao Bộ Công Thương thực hiện đánh giá mỗi 2 năm/lần. Chương trình nhằm ghi nhận và vinh danh những thương hiệu trong nước có vị thế dẫn đầu ngành và cùng chia sẻ, theo đuổi những giá trị mà quốc gia hướng tới trong giai đoạn hiện nay là chất lượng - đổi mới, sáng tạo - năng lực tiên phong.

Với chủ đề của Lễ Công bố sản phẩm đạt THQG Việt Nam năm 2024 "Vươn mình tiến vào kỷ nguyên xanh”, Chương trình muốn gửi gắm thông điệp về sự kết hợp giữa phát triển kinh tế và phát triển bền vững. Trên hành trình nâng tầm thương hiệu Việt để "sánh vai với các cường quốc năm châu", Chương trình THQG không chỉ đại diện cho chất lượng và uy tín của doanh nghiệp Việt Nam mà còn đánh dấu cam kết mạnh mẽ đối với mục tiêu hướng tới phát triển xanh.

Lần thứ 2 liên tiếp Công ty CP Bột giặt LIX vinh dự nhận chứng nhận THQG (lần đầu vào năm 2022) với những thương hiệu sản phẩm được chứng nhận bao gồm: Bột giặt, nước giặt, nước xả làm mềm vải LIX; Nước rửa chén LIX; Dung dịch tẩy rửa LIX… là ghi nhận cho những nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của thương hiệu LIX trong suốt hơn 50 năm qua để phụng sự và chăm sóc gia đình Việt.

Chia sẻ sau khi nhận chứng nhận và biểu trưng Thương hiệu quốc gia tại Lễ công bố, ông Cao Thành Tín - Tổng Giám đốc LIXCO cho biết, Thương hiệu Quốc gia là một trong những giải thưởng uy tín của Việt Nam, việc đạt được giải thưởng này là minh chứng cho sự công nhận về uy tín thương hiệu, chất lượng sản phẩm.... của các doanh nghiệp Việt Nam với chung và LIXCO nói riêng. Vì thế, lần thứ 2 liên tiếp nhận giải thưởng này là niềm vinh dự cũng là minh chứng cho sự tin dùng, tín nhiệm của người tiêu dùng đối với các sản phẩm LIX.

“Để tiếp tục giữ vững vị thế trong ngành hàng cùng phương châm chăm sóc gia đình Việt, chúng tôi đã và đang tập trung đầu tư mạnh mẽ về công nghệ và trang thiết bị hiện đại để tự động hoá các công đoạn trong dây chuyền sản xuất, nhằm nâng cao năng suất và hạ thấp chi phí giá thành sản phẩm. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục tập trung đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, có chuyên môn, đạo đức tốt để duy trì được văn hóa của doanh nghiệp phát triển tiếp tục trong tương lai”, Tổng Giám đốc Cao Thành Tín nói.

Với nỗ lực không ngừng, năm 2023, tổng doanh thu LIXCO đạt được là 2.801 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Lợi nhuận trước thuế đạt 246 tỷ đồng, hoàn thành 109% so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kết quả này đã giúp LIXCO cơ bản hoàn thành kế hoạch về chỉ tiêu doanh thu thuần và hoàn thành vượt kế hoạch về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Trong năm 2024, LIXCO vẫn không ngừng đạt được các mục tiêu phát triển bền vững thông qua các định hướng cụ thể như phát triển các dòng sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, đã góp phần cho sự thành công chung của doanh nghiệp trước những biến động và thách thức của thị trường.