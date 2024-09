Lên xứ Lạng thưởng thức đặc sản, nghe hát then

TPO - Vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đi khách từ muôn phương đổ về thăm, nghỉ ngơi, giao lưu ở xứ Lạng rất đông, ước tính mỗi ngày có hàng nghìn lượt khách đến chung vui với những điệu hát then, đàn tính và thưởng thức những sản phẩm riêng có nơi địa đầu Tổ quốc.

Lạng Sơn không chỉ là nơi có những danh lam thắng cảnh nổi tiếng mà còn hấp dẫn du khách bởi nhiều món ẩm thực truyền thống, đặc trưng, riêng có như lợn lợn quay, vịt quay, khâu nhục, phở chua; các loại bánh truyền thống như bánh chưng đen, bánh ngải, coóng phù, bánh khảo, khẩu si… Cùng những trái cây đạt sản phẩm OCOP như hồng treo gió xứ Lạng, na Chi Lăng.

Tại xứ Lạng những ngày này, đâu đâu cũng rộn ràng náo nức không khí chuẩn bị đón Tết Độc lập với phố phường rực rỡ muôn màu cờ, hoa. Nhân dân các dân tộc nơi đây coi những ngày này là ngày hội tụ, đoàn viên nên khắp phố phường, ngõ xóm, đường phố được quét dọn sạch sẽ mà nhà nào cũng chuẩn bị đồ ăn uống như rượu Mẫu Sơn, thịt lợn quay, vịt quay... để liên hoan, khoản đãi bạn bè, người thân.

Đặc biệt, tại Trạm dừng nghỉ Hoa Hồi, ở Km25 quốc lộ 1A, thuộc xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng, chiều 1/9 diễn ra các hoạt động giao lưu, biểu diễn, giới thiệu các làn điệu dân ca xứ Lạng của các nghệ nhân dân gian địa phương mà nòng cốt là câu lạc bộ hát then, đàn tính phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. Du khách rất hoan hỷ với các làn điệu hát then, sli, lượn dặt dìu, đắm say hay cùng điệu Nàng ới thiết tha, vui cùng “Giá bà chúa Then” đặc sắc. Lời Then thiết tha từ xứ Lạng ngân lên từ sáng đến tối như lời gọi nhiệt tình.

Ngoài ra, tại Trạm dừng nghỉ Hoa Hồi, du khách muôn phương thích thú với những sản vật ngon, riêng có và hấp dẫn như: Khâu nhục, phở chua, bánh cuốn tráng tay…

Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, dự kiến lượng khách du lịch tăng cao, do đó, ngành Văn hóa du lịch Lạng Sơn đã lên kế hoạch và triển khai nhiều hoạt động, dịch vụ nhằm thu hút du khách đến với địa phương.