Lên cao tốc Bắc Nam trộm hàng chục tấm thép lưới bảo vệ

TPO - Sau khi lên cao tốc Bắc Nam, 2 đối tượng Thanh và Thân đã tháo trộm những tấm thép lưới bảo vệ hành lang an toàn cao tốc rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 24/4, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ các đối tượng trộm cắp tấm thép lưới loại B40 trên đường cao tốc Bắc Nam. Bước đầu ước tính tổng thiệt hại lên đến gần 100 triệu đồng.

Trước đó vào ngày 20/4, Công an huyện Quỳnh Lưu nhận được trình báo về việc phát hiện kẻ gian lấy trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40 dùng để chắn gia súc vào hành lang an toàn trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn xã Quỳnh Mỹ (Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Sau khi nhận được đơn trình báo, Công an huyện Quỳnh Lưu đã vào cuộc xác minh làm rõ. Sau 1 ngày điều tra, Công an đã tiến hành bắt giữ Trần Văn Thân (SN 1968) và Trần Văn Thanh (SN 1990) cùng trú tại xã Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lưu là hai đối tượng trộm cắp số tấm thép lưới B40 nói trên.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận sau khi trộm những tấm lưới thép đã bán cho Trương Đắc Thao (SN 1970, trú tại xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu) với giá 12 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Quỳnh Lưu đang tạm giữ 3 đối tượng trên để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.