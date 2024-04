Đâm bạn nhậu vì bị nói là 'dân trộm cắp'

TPO - Sau khi ăn thịt chó khô, giữa Tuấn và Ân xảy ra mâu thuẫn vì bạn nói mình là “dân ăn cắp ăn trộm”. Trong lúc xô xát, Tuấn dùng dao đâm bạn nhậu.

Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Tuấn (42 tuổi, ngụ xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, chiều 8/12, Nguyễn Ngọc Tuấn đi ngang qua một quán nước gần xóm thì thấy Tô Văn Ân (50 tuổi, ngụ cùng địa phương) đang nhậu với một số người bạn trong quán. Thấy Tuấn đi ngang qua, Ân kêu xin khô thịt chó (thịt chó khô) để nhậu.

Sau đó, Tuấn về nhà lấy khô thịt chó đem đến đưa cho Ân rồi vào ngồi nhậu cùng.

Trong lúc nhậu, giữa Ân và Tuấn xảy ra mâu thuẫn. Ân nói Tuấn là “dân ăn cắp ăn trộm”, rồi cả hai xông vào xô xát, đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Tuấn dùng con dao bấm bằng kim loại mang theo trong người đâm nhiều nhát vào vùng đầu và người Ân gây thương tích nặng. Sau khi gây án, Tuấn đi về nhà.

Còn Ân được mọi người đưa đi cấp cứu, với tỷ lệ thương tích được giám định là 10%. Tuấn bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam.