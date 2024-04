‘Làng khoa bảng’ Quỳnh Đôi có nguy cơ biến mất: Đề xuất tên gọi mới sau sáp nhập

TPO - Sau khi UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu làm lại quy trình đặt tên xã mới sau sáp nhập, huyện Quỳnh Lưu đã làm việc với hai xã Quỳnh Hậu và Quỳnh Đôi và đi đến thống nhất chọn tên Quỳnh An để thay thế tên Đôi Hậu đề xuất trước đó.

Ngày 20/4, ông Hồ Đức Vỹ - Phó Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Đôi (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) cho biết, lãnh đạo hai xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu vừa làm việc với Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu và thống nhất chọn tên gọi xã mới sau sáp nhập là Quỳnh An để thay thế cho tên Đôi Hậu đề xuất trước đó.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Đôi cho biết, do trước đây hai xã chưa từng có tên gọi chung nên khi làm lại quy trình, cả hai xã đã đề xuất ba tên gọi gồm: Quỳnh Phú, Quỳnh Hương và Quỳnh An. Sau khi thảo luận, hai xã đã thống nhất lấy tên xã Quỳnh An để đặt tên chung cho xã mới sau sáp nhập.

Sau khi thống nhất được tên gọi mới sau sáp nhập là xã Quỳnh An, UBND huyện Quỳnh Lưu đã làm tờ trình gửi Tỉnh ủy, UBND và Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An để báo cáo theo quy trình.

Trước đó, ngày 9/4, UBND huyện Quỳnh Lưu đã gửi tờ trình báo cáo Tỉnh ủy, UBND và Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An về việc sáp nhập 15 xã trên địa bàn huyện thành bảy xã mới. Đáng chú ý, hai xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu sáp nhập được đề xuất tên gọi mới là xã Đôi Hậu.

Tờ trình này của UBND Quỳnh Lưu sau đó không được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận và buộc phải làm lại do xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều với tên gọi Đôi Hậu.

Dư luận cũng nêu lên nhiều ý kiến trái chiều, băn khoăn khi xã Quỳnh Đôi được biết đến là một xã có khoa bảng nhiều nhất nước với nhiều người đỗ đạt thành danh, có nhiều di tích lịch sử được xếp hạng. Tiêu biểu trong đó là Hoàng giáp Thượng thư Quỳnh Quận công Hồ Phi Tích, nữ sỹ Hồ Xuân Hương - Bà chúa thơ Nôm thế kỷ 18 với những đóng góp to lớn cho nền văn học Việt Nam và thế giới, là Danh nhân Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận.

Được biết, theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025, sẽ có 94 đơn vị hành chính cấp xã phải sắp xếp thành 45 đơn vị (trong đó, 44 đơn vị thành lập mới và một đơn vị hành chính điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số). Sau sắp xếp toàn tỉnh giảm 49 đơn vị hành chính cấp xã. Tỉnh Nghệ An dự kiến hoàn thiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025 trước ngày 15/6.