Làng hoa lớn nhất miền Tây vào vụ Tết

TP - Làng hoa Sa Ðéc (Ðồng Tháp) được xem là thủ phủ hoa lớn nhất miền Tây đang tất bật chuẩn bị để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán sắp tới.

Tất bật chuẩn bị Tết

Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên không khí tại làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) không nhộn nhịp như những năm trước, tuy nhiên người dân đang tất bật chuẩn bị hoa tết phục vụ thị trường.

Giữa trưa nắng, bà Lê Thị Lý ở ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc cùng 3 công nhân đang cặm cụi tỉa cành, chăm chút cẩn thận những chậu hoa ngoài đồng để phục vụ thị trường tết. Bà Lý gắn bó với nghề hoa kiểng hơn chục năm nay và nổi tiếng với giống hoa hồng. Hoa hồng gia đình bà trồng bán quanh năm, với trên 20 loại. Năm nay, để chuẩn bị cho thị trường tết, ngoài hoa hồng thì bà còn trồng thêm hơn 2.000 chậu cúc Tiger và cúc pha lê. Bà cho biết, còn hơn tháng nữa mới đến Tết nhưng đến giờ thương lái đã đặt cọc mua hết sản phẩm.

Anh Bé Ba, nông dân ở xã Tân Khánh Đông (Sa Đéc) trồng 6.000 chậu hoa vạn thọ và cúc mâm xôi cũng đang cặm cụi chăm sóc ngoài đồng. Anh cho biết, thời điểm này thương lái đã bắt đầu đặt cọc, đến khoảng 22 Tết là thương lái bắt đầu chở đi tiêu thụ ở khắp nơi.

Không chỉ nông dân trồng hoa mà các điểm du lịch ở thành phố Sa Đéc cũng đang tất bật chuẩn bị để đón khách vào dịp Tết dương lịch. Tại khu du lịch Cánh Đồng Hoa ở khóm Tân Huề, phường Tân Quy Đông gần chục công nhân cũng đang làm việc cho kịp tiến độ phục vụ mở cửa đón khách trở lại vào ngày 1/1/2022. Khu du lịch Cánh Đồng Hoa với diện tích 3,5 ha, với 9 nhóm tiểu cảnh, trong đó nổi bật là sản phẩm cá lóc bay, bơi xuồng trên sông, tham quan cây cảnh, chiêm ngưỡng các loại hoa.

Anh Nguyễn Phước Xuyên, quản lý khu du lịch Cánh Đồng Hoa cho biết, dịch COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân, đặc biệt là ngành du lịch. Tháng 5/2021, dịch bùng phát thì khu du lịch đóng cửa cho đến nay. Từ đầu tháng 10, công nhân đã bắt đầu chuẩn bị để đón khách trở lại. Đồng thời, mở thêm một số sản phẩm mới mang tính đặc thù, độc đáo phục vụ du khách.

Linh hoạt trong bối cảnh dịch COVID-19

Bà Nguyễn Thị Ngọc, Trưởng phòng Kinh tế thành phố Sa Đéc cho biết, toàn thành phố trồng 697 ha, trong đó diện tích cây công trình và trang trí nội thất là 70%, còn lại là các loại hoa và kiểng bonsai.

Năm nay do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên diện tích hoa kiểng phục vụ Tết Nguyên đán 2022 chỉ khoảng hơn 60 ha với hơn 200 hộ, giảm 50 ha so năm ngoái. “Mặc dù diện tích trồng hoa Tết giảm so năm ngoái nhưng diện tích trồng vẫn không giảm, nông dân linh hoạt trong điều kiện dịch bệnh, chuyển sang trồng cây công trình mang lại giá trị kinh tế khá cao”, bà Ngọc cho hay.

Các loại hoa chủ lực tại làng hoa Sa Ðéc như cúc các loại, hồng nhung, hồng tố nữ, hạnh, vạn thọ cát tường… Ngoài ra, nông dân còn sưu tầm một số giống từ nước ngoài, cấy ghép giống hoa có tính đặc thù riêng như bông trang thơm nhái, hồng siêu nụ, hồng xanh.