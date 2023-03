Làm rõ việc trùng biển số siêu đẹp ngũ quý 8 ở Đồng Nai

TPO - Hai vợ chồng vừa bấm được 4 biển số siêu đẹp đã từng bấm được một biển số đẹp cho chiếc xe máy hạng sang khác vào cuối năm 2022.

Ngày 31/3, Bộ Công an đã yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai báo cáo sự việc 2 người dân tại xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ bấm được 4 biển số xe đẹp.

Trước đó, sau khi có thông tin về việc 2 vợ chồng sống tại xã Sông Nhạn bấm được 4 biển số xe siêu đẹp cho 4 chiếc xe máy đắt tiền, ngày 30/3, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang- Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và Công an huyện Cẩm Mỹ đến trụ sở Công an xã Sông Nhạn kiểm tra, xác minh thông tin, niêm phong hồ sơ, làm rõ quy trình bấm biển số tại Công an xã Sông Nhạn và làm việc với các cá nhân bấm được biển số đẹp.

Trước đó, chiều 29/3, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc 2 người (1 nam, 1 nữ) đến Công an xã Sông Nhạn bấm biển số cho 4 chiếc xe máy. Người đàn ông đã bấm được biển số 60B6-888.89, 60B6-888.86 cho chiếc xe Suzuki RGV120 và SH150i; trong khi người phụ nữ bấm được biển số 60B6-888.88 và 60B6-888.68 cho 2 xe máy hiệu Yaz là những xe có giá trị cao.

Hai người bấm được 4 biển số đẹp trên là vợ chồng làm nghề kinh doanh xe máy ở địa phương.

Trước đó vào ngày 9/12/2022, cũng tại Công an xã Sông Nhạn, ông Ph. người vừa bấm được biển số 60B6-888.89, 60B6-888.86 cũng đã bấm được biển xe đẹp mang số 60B6- 879.79 cho chiếc xe máy SH 150i.

Cũng trong ngày 31/3, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác minh thông tin về 1 chiếc xe máy hiệu Exciter để tại khu vực trụ sở Công an xã Sông Nhạn, cũng gắn biển số 60B6-888.88 trùng với biển ngũ quý 8 mà người phụ nữ vừa bấm được cho chiếc xe Yaz trong ngày 29/3.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, sau khi bấm được biển số 60B6-888.88, ông Ph. đã bán lại chiếc xe máy gắn biển này cho một người ở địa phương với giá 1,5 tỷ đồng.