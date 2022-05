Làm rõ tài xế taxi bị tố lấy điện thoại của hai nữ du khách ở phố cổ

TPO - Thời gian vừa qua có nhiều bị can trong các vụ án kinh tế lớn đã 'nhanh chân' ra nước ngoài trước khi bị khởi tố như Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công thương; Dương Chí Dũng, nguyên Chủ tịch Vinalines; Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Xây lắp Dầu khí (PVC); Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”), Chủ tịch Cty Xây dựng Bắc Nam 79…Một số đã bị bắt giữ và đưa ra xét xử, song vẫn còn người ngoài vòng pháp luật.

TPO - Từ hình ảnh, tang vật thu tại hiện trường, Công an quận 12, TPHCM đã xác định và bắt giữ hai nghi can thực hiện vụ cướp giật điện thoại khiến nam thanh niên tử vong trong lúc truy đuổi.

TPO - Công an tỉnh Cao Bằng thống nhất đánh giá, ông Đặng Đình Đoàn, Phó trưởng Công an phường Sông Bằng có một số vi phạm về quy trình công tác, quy tắc ứng xử của lực lượng công an…làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của lực lượng công an và cần phải được xử lý nghiêm.