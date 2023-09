Làm rõ 2 người lạ đánh lớp trưởng dã man trước cổng trường ở Quảng Bình

TPO - Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết, đã điều tra và làm rõ 2 đối tượng đánh dã man em T.T.M.L., lớp trưởng lớp 10A trước cổng trường hôm 15/9, chỉ vì báo cô giáo có người lạ vào lớp học.

Theo điều tra của Công an, vào khoảng 9 giờ ngày 15/9, em T.T.M.L. (SN 2008, lớp trưởng lớp 10A, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (GDNN & GDTX) huyện Quảng Ninh đi ra ngoài cổng trường mua nước, thì bị 2 đối tượng nữ là N.T.H. (SN 2008, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh) và V.A.T. (SN 2007, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh) lao vào dùng tay giật tóc, tát vào mặt, đầu và dùng chân liên tục đá vào lưng, hông, gáy của em L.

Sự việc sau đó được người dân địa phương can ngăn nên các đối tượng bỏ đi. Đến ngày 21/9, Công an xã Gia Ninh nhận được công văn của Trung tâm GDNN & GDTX huyện Quảng Ninh và đơn trình báo của gia đình nạn nhân đề nghị điều tra vụ việc.

Qua điều tra, 2 đối tượng cho biết nguyên nhân đánh em L. là do trước đó H. và T. vào Trung tâm GDNN &GDTX chơi, nhưng bị em L. báo giáo viên đuổi ra ngoài. Do bực tức nên 2 đối tượng đã chờ trước cổng trường đợi em L. ra để đánh trả thù.

Theo Công an huyện Quảng Ninh, 2 đối tượng đánh em L. mặc dù đang trong độ tuổi đi học những đã nghỉ học, làm nghề tự do. Công an đã làm việc với các bên liên quan và đang làm hồ sơ xử lí vi phạm hành chính. Tuy nhiên, do 2 đối tượng nói trên dưới 16 tuổi, theo quy định là phạt cảnh cáo và giáo dục tại địa phương.