Lâm Đồng thanh tra toàn diện dự án hồ chứa nước 500 tỷ đồng

TPO - Là một trong những công trình trọng điểm tại tỉnh Lâm Đồng, nhưng hồ chứa nước Đông Thanh đang phải tạm dừng thi công để xác định nguyên nhân sự cố sạt trượt đất cũng như chờ kết quả thanh tra toàn diện đối với dự án này.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ra văn bản giao Thanh tra tỉnh khẩn trương thanh tra toàn diện dự án hồ chứa nước Đông Thanh (xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà) để UBND huyện và chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo, bảo đảm kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ thực hiện dự án.

UBND huyện Lâm Hà được yêu cầu khẩn trương hoàn thành báo cáo xác định nguyên nhân, đề xuất các giải pháp xử lý sự cố gửi UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Dự án hồ chứa nước Đông Thanh có tổng vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, do UBND huyện Lâm Hà làm chủ đầu tư, được khởi công từ đầu tháng 5/2021, dự kiến hoàn thành trong năm 2024.

Đến giữa năm 2023, khi thi công đạt trên 80% khối lượng theo thiết kế được duyệt thì xảy ra sự cố sạt trượt, sụt lún đất ở khu vực gần một số công trình hồ Đông Thanh.

Cụ thể, tại khu vực sườn đồi vai phải đập, sát với khu vực thi công xây dựng hồ xuất hiện một số vết nứt có chiều rộng từ 20 - 30cm, ngang qua khu vực sản xuất và sinh sống của một số hộ.

Đến ngày 28/7, xuất hiện thêm nhiều vết nứt với chiều rộng lên đến 50cm, lan ra đến phạm vi thiết kế đường tránh ngập của dự án. Dọc theo các vết nứt xảy ra tình trạng sụt lún đất, nơi lớn nhất là 1,5m gây nứt tường, sụt lún sàn, sạt lở mái taluy… một số nhà dân.

Sau ngày 28/7 tiếp tục xảy ra sạt, trượt với 4 cung trượt lớn. Sạt trượt cũng khiến cụm công trình đầu mối của dự án hồ chứa nước Đông Thanh gặp nhiều sự cố, hư hỏng tại đập xả tràn, dốc nước, cống lấy nước…

Tháng 1/2024, các sở, ban, ngành chức năng đã kiểm tra, xác định: Trong số 24 gói thầu thuộc dự án, chủ đầu tư đã thực hiện hoàn thành 14 gói thầu, đang thực hiện 9 gói thầu, còn 1 gói thầu chưa thi công.

Cụ thể: Một số hạng mục thuộc gói thầu số 13 đang tạm dừng thi công do ảnh hưởng của sự cố sụt lún, sạt trượt đất, gói thầu số 18 chưa thể thực hiện do chưa có mặt bằng, một số gói thầu tư vấn có tiến độ thực hiện chậm so với kế hoạch.

Hiện, sự cố sụt lún, sạt trượt đất vẫn đang và tiếp tục diễn ra tác động trực tiếp đến các hạng mục cụm công trình đầu mối đang thi công. Sự cố sẽ ngày càng tác động rất lớn nếu không được xử lý chưa kịp thời và càng diễn biến phức tạp, khó lường hơn trong mùa mưa năm 2024.

Sở NN&PTNT kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh sớm có kết luận thanh tra và UBND huyện Lâm Hà có báo cáo chính thức, đề xuất biện pháp xử lý sự cố sụt lún, sạt trượt đất.

Trên cơ sở đó, tỉnh xem xét cho chủ trương điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư dự án để tiếp tục thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tuyến kênh và triển khai thi công xây dựng tuyến kênh.

Những biện pháp trên nhằm đảm bảo tích nước an toàn, ổn định lâu dài trong giai đoạn thi công cũng như trong giai đoạn quản lý vận hành.