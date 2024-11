Lái xe bị trừ hết điểm bằng lái phải kiểm tra kiến thức về luật giao thông

TPO - Để thực hiện Luật Trật tự, an toàn giao thông (ATGT) từ 1/1/2025, UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các sở ngành, quận huyện xây dựng kế hoạch triển khai, trong đó quy định người bị trừ hết số điểm bằng lái phải được kiểm tra kiến thức ATGT.

Cụ thể, UBND thành phố Hà Nội giao các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ nội dung xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông trong phạm vi quản lý.

Với Công an thành phố, UBND thành phố Hà Nội giao chủ trì, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, đơn vị; UBND cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện nhiệm vụ được nêu trong kế hoạch theo đúng tiến độ.

Với các sở ngành quận, huyện, UBND thành phố yêu cầu bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của UBND thành phố; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông. Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm, vai trò của cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan trong triển khai thi hành.

Đồng thời xác định lộ trình cụ thể để bảo đảm từ ngày 1/1/2025, Luật và các văn bản quy định chi tiết, văn bản được giao theo thẩm quyền để thi hành Luật được thực hiện thống nhất, đồng bộ trên địa bàn thành phố; thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông.

Cùng với đó, bảo đảm nguồn lực triển khai thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; trung tâm chỉ huy giao thông; hệ thống cơ sở dữ liệu về điểm giấy phép lái xe.

Thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm việc kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, ATGT đối với người bị trừ hết điểm giấy phép lái xe; Xây dựng, quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ; hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe; đăng ký xe toàn trình; hệ thống quản lý đấu giá biển số; quản lý hệ thống tín hiệu giao thông; xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ…