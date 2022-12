Kỳ lạ, vẫn có người bị công an dỏm lừa tiền tỷ

TPO - Thời gian qua, mặc dù cơ quan chức năng đã "ra rả" cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan Công an gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản, song mới đây một cô gái trẻ ở Hà Nội đã bị chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng bằng thủ đoạn cũ này.

Ngày 5/12, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an huyện Mê Linh đang xác minh, điều tra vụ giả danh cán bộ công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là hơn 1,1 tỷ đồng.

Trước đó, chị H. (29 tuổi, trú tại Mê Linh, Hà Nội) trình báo cơ quan công an về việc chị nhận được điện thoại của một đối tượng thông báo đang có khoản vay chưa trả là 38 triệu đồng.

Sau đó, chị H. được kết nối điện thoại với một đối tượng tự giới thiệu là cán bộ công an làm việc về khoản vay trên. Đối tượng này nói chị phải cung cấp thông tin để kiểm tra.

Tuy nhiên, sau khi chị H. làm theo hướng dẫn và chuyển hơn 1,1 tỷ đồng vào tài khoản do các đối tượng cung cấp thì biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Thời gian qua, mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng vẫn còn có người sập bẫy của các đối tượng. Đa phần đó thường là những người ít cập nhật thông tin xã hội, báo chí.