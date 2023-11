Kỳ 3: Nỗ lực xóa điện 'câu đuôi', gỡ vướng điện mặt trời

Xóa điện kế tổng, điện “câu đuôi” và đầu tư phát triển điện năng lượng mặt trời mái nhà...là những vấn đề được các cử tri đặc biệt quan tâm. Những thắc mắc, khiên nghị của cử tri tại các buổi tiêp xúc với đại biểu Quốc hội đã được ngành điện trả lời kịp thời và thỏa đáng.

Xóa điện kế tổng, điện “câu đuôi”

Nhiều cử tri Long An quan tâm và kiến nghị ngành điện đầu tư xóa điện kế tổng, điện “câu đuôi”. Cử tri xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa (Long An) kiến nghị ngành điện đầu tư lưới điện để xóa điện kế tổng khu vực kênh M3, ấp 2, xã Tân Hiệp. Vì hiện nay, người dân khu vực này còn sử dụng điện tổng, gây hao hụt điện năng và giá điện cao.

Công ty Điện lực Long An cho biết, hiện đã phê duyệt chủ trương đầu tư lưới điện để xóa điện kế tổng và kiến nghị của cử tri trên địa bàn xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa. Trong đó, khu vực kênh M3, ấp 2, xã Tân Hiệp có khối lượng đầu tư 1,36 km đường dây trung áp; 1,04 km đường dây hạ áp; 1 trạm biến áp với dung lượng 50 kVA; tổng mức đầu tư khoảng 1,55 tỷ đồng. Lộ trình thực hiện dự kiến giai đoạn 2024-2025.

Cử tri xã Thạnh Hưng, TX.Kiến Tường (Long An) kiến nghị Quốc hội, Chính phủ hỗ trợ vốn cho Ngành điện đầu tư xóa điện kế tổng khu vực kênh Trấp Muồng xã Thạnh Hưng.

Công ty Điện lực Long An cũng cho biết, để cấp điện cho khu vực kênh Trấp Muồng xã Thạnh Hưng thì cần xây dựng mới 3 km đường dây trung áp; 3,7 km đường dây hạ áp; 4 trạm biến áp với công suất 50 kVA/trạm; tổng mức vốn đầu tư khoảng 5 tỷ 486 triệu đồng; cấp điện cho khoảng 45 hộ dân.

Công trình trên đã được đăng ký danh mục đầu tư thuộc đề án xóa hộ câu phụ giai đoạn 2022-2025, dự kiến vay vốn từ Quỹ đầu tư phát triển của tỉnh Long An, dự kiến khi triển khai sẽ xóa được 8.959 điện kế tổ và 16.174 hộ câu phụ với tổng mức đầu tư 791,67 tỷ đồng. Công ty cũng đã có báo cáo Sở Công Thương, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Long An để được xem xét hổ trợ vay vốn ưu đãi từ Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Long An để triển khai.

Tuy nhiên, việc vay vốn đầu tư từ Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Long An bị hạn chế do theo định, tổng mức dư nợ cho vay đối với một khách hàng của Quỹ Đầu tư Phát triển không vượt quá 25% vốn chủ sở hữu và nguồn vốn vay thương mại cũng gặp khó khăn do hạn chế về các điều kiện vay theo quy định. Do đó, Công ty Điện lực Long An đã lập lại đề án xóa hộ câu phụ giai đoạn 2024-2028 và đã trình lại Sở Công Thương tỉnh Long An, lộ trình đầu tư dự kiến thực hiện vào năm 2024 và hiện đang chờ các cơ quan chức năng phê duyệt.

Cử tri xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa (Long An) cũng kiến nghị đầu tư xóa điện kế tổng khu vực tuyến Kênh Lô 2, ấp kênh 12, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa.

Theo Công ty Điện lực Long An, để cấp điện cho tuyến Kênh Lô 2, ấp Kênh 12, xã Tân Thành, cần xây dựng mới 2,4 km đường dây trung áp; 3,0 km đường dây hạ áp; 03 trạm biến áp với công suất 50 kVA/trạm; tổng mức vốn đầu tư khoảng 2 tỷ 928 triệu đồng; cấp điện cho khoảng 20 hộ dân. Công trình trên đã được đăng ký danh mục đầu tư thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo theo Quyết định số 1740/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2020-2025”.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay dự án trên vẫn chưa được triển khai thực hiện do Trung ương chưa bố trí vốn. Ngày 16/01/2019, UBND tỉnh Long An cũng đã có văn bản báo cáo các bộ, ngành xem xét bố trí nguồn vốn để đầu tư dự án và đến nay chưa có ý kiến phẩn hồi. UBND tỉnh Long An cho biết sẽ tiếp tục kiến nghị với Chính phủ và các bộ, ngành sớm bố trí vốn để đầu tư dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia cho tỉnh Long An theo Quyết định số 1740/QĐ-TTg để có cơ sở triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng cấp điện cho hộ dân nằm trong chương trình cấp điện nêu trên.

Vấn đề này, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, ngày 25/5/2023, cũng đã được Đoàn ĐBQH tỉnh Long An kiến nghị Chính phủ sớm bố trí vốn cho các địa phương để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo theo Quyết định số 1740/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Chờ tháo gỡ vướng mắc điện mặt trời áp mái

Cử tri thị trấn Vĩnh Thuận (Kiên Giang) bày tỏ: Trong thời gian qua theo thông tin, chúng tôi được biết ngành điện xảy ra tình trạng thiếu nguồn điện để cung cấp và phải đi mua điện từ các nước bên ngoài, trong khi đó thì ngành điện không cho người dân tiếp tục lắp hệ thống điện năng lượng mặt trời để sử dụng. Đề nghị Điện lực giải thích và khi nào thì tiếp tục cho người dân gắn điện năng lượng mặt trời?

Trả lời thắc mắc của cử tri, Công ty Điện lực Kiên Giang cho biết, Quyết định 13 áp dụng giá khuyến khích (FIT 2) và ký hợp đồng mua ĐMTMN đến ngày 31/12/2020 và chưa ban hành giá mua ĐMTMN thay thế. Việc ngành Điện chưa thỏa thuận đấu nối (hệ thống tự sử dụng) sau ngày 31/12/2020 là do chưa có hướng dẫn thực hiện của Cơ quan quản lý Nhà nước. Hiện nay Chính phủ đã ban hành chủ trương cho hệ thống ĐMTMN tự sản, tự tiêu nhưng chưa có hướng dẫn thực hiện. Ngành Điện sẽ thông báo rộng rãi đến người dân được biết và phối hợp thực hiện khi có hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Cử tri xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa (Long An) kiến nghị ngành điện cho đấu nối, hòa lưới bán điện mặt trời mái nhà. Công ty Điện lực Long An đã trả lời cử tri: Việc đấu nối, hòa lưới bán điện mặt trời mái nhà được thực hiện theo Quyết định số 13 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam và đã hết hiệu lực từ ngày 31/12/2020.

Đến thời điểm hiện tại, Chính phủ vẫn chưa có quy định mới thay thế cho Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg. Đến thời điểm hiện tại, Chính phủ chưa có quy định mới thay thế cho Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg (Quy định về giá khuyến khích (FIT 2) và ký hợp đồng mua ĐMTMN đã hết hiệu lực sau ngày 31/12/2020). Khi nào có văn bản mới được triển khai, ngành điện thông báo ngay đến người dân để thực hiện.

