Kinh hoàng chó dữ tấn công bé trai 2 tuổi ở Tuyên Quang

TPO - Thí sinh Chu Văn An (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) đã có trận thi tháng đầy cảm xúc khi liên tục ở vị trí thứ hai đoàn đua, may mắn ở thời điểm bấm chuông giành quyền trả lời là thua... Đặc biệt, cậu tiếp tục phải phân định thắng thua bằng câu hỏi phụ.