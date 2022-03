Kinh hoàng 20 thanh niên mang ‘phóng lợn’ đi giải quyết mâu thuẫn trên mạng

TPO - Nguyễn Văn Chiến (57 tuổi, ngụ tỉnh Long An) đã dùng dao chém tử vong chị Nguyễn Thị Thu Trinh và gây thương tích cho con trai của chị này.

TPO - Công an xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang ( Bắc Giang) vừa phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bắt Nguyễn Duy Đăng (SN 1992, trú xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.