Kim Tử Long chỉ đóng vai phụ khi có NSƯT Vũ Linh

TPO - NSƯT Kim Tử Long cho biết cứ 8-9 vở thì có đến 6-7 video cải lương do NSƯT Vũ Linh đóng chính. Trước đó, ông hoàng cải lương tuồng cổ từng chia sẻ trang điểm 15 ngày không tẩy trang vì liên tục ghi hình.

NSƯT Kim Tử Long kể lại hành trình đến với nghệ thuật. Anh được truyền cảm hứng bởi cố NSƯT Vũ Linh và nhờ ở gần nhà NSND Minh Vương.

"Năm 12 tuổi, tôi ở gần nhà chú Minh Vương. Mỗi ngày tôi nghe chú hát, chơi thân với em chú và nhiễm cải lương từ từ. Người em của NSND Minh Vương cũng là người thầy đầu tiên của tôi", nam nghệ sĩ nói.

Nghệ sĩ Kim Tử Long cho biết anh có cơ duyên về đoàn lớn Trần Hữu Trang 3 năm 1987. Giữa loạt nghệ sĩ tên tuổi bấy giờ như Đức Long, Quang Châu và Tô Châu, anh được nghệ sĩ Đoàn Bá chọn làm kép chính thế cho Minh Phụng rời đoàn.

Sau khi thành danh, Kim Tử Long có cơ duyên hợp tác cùng cố NSƯT Vũ Linh. Năm 1991, NSƯT Vũ Linh đoạt huy chương vàng giải Trần Hữu Trang. Kim Tử Long noi theo gương và mong được thành danh như đàn anh.

"Lúc đó cố NSƯT Vũ Linh là thần tượng của biết bao khán giả. Tôi chỉ làm việc với anh Năm qua video. Tất cả hãng băng ở nước ngoài về quay một tháng 7-8 vở, anh Năm Vũ Linh chiếm hết 6-7 vở. Hễ anh Năm đóng chính thì tôi chỉ được đóng vai phụ", nam nghệ sĩ nói.

Trước đó, trong video trò chuyện cùng gia đình được Hồng Phượng - cháu gái NSƯT Vũ Linh - đăng tải, cố nghệ sĩ cho biết thời hoàng kim của cải lương, ông liên tục ở Vũng Tàu, Đà Lạt để quay video.

"Cái mặt nửa tháng trời không chùi, chỉ tẩy trang môi để húp cháo, sau đó quay tiếp. Người ta thích đi Vũng Tàu, Đà Lạt chứ cậu nghe tới hai tiếng Vũng Tàu cậu ớn tới già. Cậu quay 'nát bét' mấy cái biệt thự ngoài đó", Vũ Linh nói.

Quay video liên tục, Vũ Linh đặt riêng hai thợ may chỉ chuyên may riêng cho mình. "Thợ may may 40 chiếc áo sơ mi trong vòng 3 ngày, mang lên đến Đà Lạt cho cậu quay trên đó. Hai đứa may vẫn không kịp cho cậu quay video", ông chia sẻ.

Vũ Linh cho biết ông không có thời gian ngủ, thèm ngủ hơn bất kỳ thứ gì khác. Chỉ cần nghe "Anh Linh ơi cảnh này không có anh", ông vọt lên xe, bật máy lạnh, không cần biết ngoài kia làm gì. Gương mặt của ông không tẩy trang, chỉ dặm phấn sau đó tiếp tục quay.

NSƯT Vũ Linh qua đời ngày 5/3 sau thời gian chống chọi bệnh ung thư. Tin tức ông hoàng cải lương tuồng cổ qua đời khiến nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ bàng hoàng.

Tại đám tang, người dân xếp hàng hơn 1 km để chờ vào thắp nhang. Buổi lễ đưa tang của NSƯT Vũ Linh cũng tạo ra cảnh tượng chưa từng thấy. Hàng nghìn người xuống đường đưa tiễn Vũ Linh, gây tắc con đường Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận, TPHCM vốn rộng và nhiều phương tiện lưu thông.