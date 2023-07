Kiev xác nhận hệ thống tác chiến điện tử Nga gây thiệt hại cho phòng không Ukraine

TPO - Các loại vũ khí dẫn đường chính xác mà Mỹ cung cấp cho Ukraine được cho là mất tác dụng do bị gây nhiễu điện tử bởi các hệ thống tác chiến của Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov thừa nhận các hệ thống tác chiến điện tử (EW) của Nga đã tìm ra cách làm giảm độ chính xác của đạn dẫn đường bằng GPS mà Ukraine đang sử dụng.

Thông tin này được đưa ra khi Ukraine khẳng định đã giành lại một số lãnh thổ từ Nga, nhờ sử dụng thiết bị do các đồng minh phương Tây cung cấp.

Trước đó, vào tháng 5 năm nay, các phương tiện truyền thông đưa tin Nga thường xuyên ngăn chặn thành công các cuộc tấn công của hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất bằng cách sử dụng thiết bị gây nhiễu điện tử.

Mặc dù HIMARS được dự đoán là một trong những thiết bị "thay đổi cuộc chơi" mà Mỹ chuyển giao cho Ukraine, hỗ trợ cho cuộc phản công trước đó, nhưng lần này nó không mang lại hiệu quả như mong muốn.

Không chỉ ngăn chặn các cuộc tấn công của hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS, hệ thống tác chiến điện tử của Nga còn làm gián đoạn chức năng của bom thông minh JDAM do Mỹ cung cấp. Một số quan chức Mỹ giấu tên cho biết hiệu quả của tên lửa và bom dẫn đường do lực lượng vũ trang Ukraine phóng đã giảm đáng kể do bị Nga gây nhiễu.

Gần đây, Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI) đã công bố bố bản phân tích cho thấy hoạt động tác chiến điện tử của Nga đang trở thành mối đe dọa ngày càng lớn với các loại vũ khí thông minh mà phương Tây viện trợ cho Ukraine.

Cụ thể, lực lượng bộ binh Nga đã triển khai một số hệ thống tác chiến điện tử, trong đó phải kể đến R-330Zh Zhitel - tổ hợp tác chiến điện tử di động đặt trên xe tải của Nga, được chế tạo đặc biệt để làm gián đoạn tín hiệu phát sóng GPS.

Quỳnh Như