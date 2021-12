Kiện toàn nhân sự chủ chốt các tỉnh Bình Dương, Nghệ An, Bắc Ninh, Tây Ninh

TPO - HĐND các tỉnh Bình Dương, Nghệ An, Bắc Ninh, Tây Ninh vừa tiến hành phiên họp, kiện toàn các chức danh chủ chốt tỉnh.

Tại tỉnh Bình Dương, HĐND tỉnh đã miễn nhiệm, bầu bổ sung một số chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Qua bỏ phiếu bầu, ông Nguyễn Văn Dành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Tân Uyên đã trúng cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Cùng với đó, bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương cũng được bầu giữ chức Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Bình Dương; ông Nguyễn Việt Long, Giám đốc Sở KH&CN được bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Bình Dương.

Tại Bắc Ninh, HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Ngọc Tuyển, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở GTVT nghỉ hưu theo chế độ; bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Vũ Huy Phương, Chánh Văn phòng UBND tỉnh và bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết, Giám đốc Sở TT&TT.

Tại Nghệ An, HĐND tỉnh đã miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Nguyễn Ngọc Hà, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An do đã chuyển công tác; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phan Đại Nghĩa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, dự kiến phân công phụ trách ngành Quân sự tỉnh Nghệ An.

Tại Tây Ninh, HĐND tỉnh thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó trưởng Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh đối với bà Trần Thị Ngọc Mai và miễn nhiệm uỷ viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Thành Tiễn- nguyên Giám đốc Sở VH-TT&DL, do chuyển công tác khác.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh Tây Ninh cũng bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND tỉnh, gồm: bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Đoàn Minh Long, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; bà Trương Thị Phương Thảo, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH.