Kiểm tra toàn bộ hồ sơ dự án bệnh viện 200 tỷ 'bỏ hoang' ở Gia Lai

TPO - Bốn năm nay, một bệnh viện ở Gia Lai với mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng không thể đưa vào hoạt động. Từ chỗ 194 nhân viên, giờ bệnh viện này chỉ giữ lại 6 người để trông coi cơ sở vật chất. Ngay cả giám đốc bệnh viện cũng làm đơn… xin nghỉ.

Ngày 16/6, theo nguồn tin của Tiền Phong, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra toàn bộ hồ sơ dự án đối với Bệnh viện Đa khoa Bình An Gia Lai (địa chỉ đường Tôn Thất Tùng, tổ 10, phường Phù Đổng, TP.Pleiku) từ quy trình chủ trương đầu tư đến xây dựng.

“Việc kiểm tra giao cho các sở ngành cùng phối hợp. Kết quả đúng, sai như thế nào sẽ được chỉ rõ và báo cáo lên Ban Thường vụ Tỉnh ủy”, một cán bộ của UBND tỉnh Gia Lai nói.

Ông Nguyễn Văn Bình (48 tuổi, trú TP.Hội An, Quảng Nam) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Y khoa Bình An - chủ Bệnh viện Đa khoa Bình An Gia Lai - cho biết: Ông Trương Hải Long - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đích thân liên lạc mời doanh nghiệp lên đối thoại để cùng tìm cách tháo gỡ dự án.

“Ban Pháp chế Tập đoàn (chủ sở hữu bệnh viện) qua rà soát toàn bộ hồ sơ, cam kết 100% là doanh nghiệp không hề sai. Tinh thần của bệnh viện là bảo vệ dự án, đối thoại để tìm cách tháo gỡ”, ông Bình trao đổi.

Theo doanh nghiệp, đến nay phía UBND tỉnh Gia Lai vẫn chưa thông báo các lỗi sai, vướng mắc gặp phải cho bệnh viện biết.

Ông Lê Trọng Nguyên - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Bình An Gia Lai cho biết, bệnh viện được xây dựng theo lời gọi mời chủ trương đầu tư của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai.

“Vì bệnh viện không đưa vào hoạt động nên tôi cũng đã làm đơn xin nghỉ”, ông Nguyên nói. Cũng theo vị nguyên Giám đốc này, từ chỗ 194 nhân viên giờ bệnh viện chỉ giữ lại 6 người để trông nom, quản lý cơ sở vật chất. Toàn bộ trang thiết bị đã được trả lại cho tập đoàn.

Như Tiền Phong đã đưa tin ở bài viết “Bệnh viện 'trăm tỷ' bao giờ đưa vào hoạt động?” (ngày 20/4/2022) phản ánh, BVĐK Bình An Gia Lai không thể đưa vào hoạt động.

Theo hồ sơ, BVĐK Bình An Gia Lai trước đây là Khu điều trị dịch vụ chất lượng cao được một doanh nghiệp tư nhân liên kết với BVĐK tỉnh Gia Lai cùng hoạt động. Mục tiêu góp phần giảm quá tải cho bệnh viện tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Bình nhận chuyển nhượng Khu điều trị dịch vụ chất lượng cao, đổi tên dự án thành BVĐK Bình An Gia Lai. Bệnh viện này hoàn thiện với tổng số tiền 245 tỷ đồng.

Trước đây, Khu điều trị chất lượng cao nằm trên diện tích 5.220m2. Với diện tích này, không đủ tiêu chuẩn để trở thành bệnh viện. Để gỡ vướng, UBND tỉnh Gia Lai ra quyết định thu hồi hơn 12.624m2 của BVĐK tỉnh Gia Lai, làm thủ tục cho BVĐK Bình An Gia Lai thuê.

Tuy nhiên, việc thanh lý, bán tài sản trên đất và giao quỹ đất trên cho doanh nghiệp gặp phải một số vướng mắc. Đoàn liên ngành của UBND tỉnh Gia Lai được thành lập để kiểm tra toàn bộ quy trình này.