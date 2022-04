Bệnh viện 'trăm tỷ' bao giờ đưa vào hoạt động?

TPO - Ban đầu doanh nghiệp xây Khu điều trị dịch vụ chất lượng cao của Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai nhưng không thể hoạt động. Bất đắc dĩ, dự án này được chuyển sang mô hình bệnh viện đa khoa, lấy tên Bình An… nhưng chưa biết bao giờ hoạt động.

Xây xong… bỏ không

Ngày 15/4, theo nguồn tin của Tiền Phong, Bệnh viện Bình An Gia Lai (địa chỉ đường Tôn Thất Tùng, tổ 10, phường Phù Đổng, TP.Pleiku, Gia Lai) với số tiền đầu tư trên 200 tỷ đồng nhưng chưa thể đưa vào hoạt động dù trang thiết bị đầy đủ, nhân sự tuyển dụng cách đây hơn một năm.

Theo hồ sơ, năm 2017, Cty Cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật Gia Lai (trụ sở 191 Phạm Văn Đồng, phường Tây Sơn, TP.Pleiku) xin xây dựng Khu điều trị dịch vụ chất lượng cao và được UBND tỉnh Gia Lai ký quyết định đồng ý.

Công ty này liên kết với Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Gia Lai làm khu điều trị này. Mục tiêu góp phần giảm tình trạng quá tải cho bệnh viện tỉnh; đáp ứng yêu cầu đòi hỏi được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao, giảm chi phí đi lại, ăn ở cho bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân.

Ngoài ra, cũng theo doanh nghiệp này, dự án còn tăng thu cho ngân sách địa phương, nâng cao thu nhập cho đội ngũ cán bộ công nhân viên BVĐK tỉnh Gia Lai và sinh lời cho nhà đầu tư.

Doanh nghiệp tư nhân thực hiện dự án do bà Trương Thị Thu Hà (52 tuổi, trú TP.Pleiku) làm Tổng giám đốc. Số vốn đầu tư gần 150 tỷ đồng. Thời gian triển khai xây dựng trong hai năm 2017-2018, quy mô 300 giường bệnh. Khu điều trị nằm sát cạnh BVĐK tỉnh Gia Lai.

Ông Lê Bá Công, Chánh Văn phòng Sở Y tế Gia Lai cho biết, vì liên kết với BVĐK Gia Lai, Khu điều trị chất lượng cao được xem như một khoa của bệnh viện này. Tuy nhiên, do là khu điều trị nên không thể điều trị thanh toán bảo hiểm cho bệnh nhân được. Hơn nữa, Chính phủ đã bãi bỏ quy định khu điều trị được thanh toán bảo hiểm. Chính vì vậy, theo ông Công, dự án của doanh nghiệp tư nhân này không thể đưa vào hoạt động. Năm 2020, Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật Gia Lai xin chấm dứt hoạt động dự án.

Đổi chủ đầu tư, đổi dự án

Vì không thể hoạt động, Khu điều trị chất lượng cao được nhượng cho Công ty TNHH Y Khoa Hữu nghị Tây Nguyên để xây dựng thành BVĐK Sài Gòn Tây Nguyên. Công ty này do ông Nguyễn Văn Bình (47 tuổi, trú TP. Hội An, Quảng Nam) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc. Một năm sau (2021), ông Bình đổi tên doanh nghiệp thành Công ty TNHH Bệnh viện Bình An Gia Lai và đổi tên dự án thành Bệnh viện Bình An Gia Lai. Công ty mới này dự kiến hoàn thiện bệnh viện với tổng số tiền 245 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Thư, Trưởng phòng Quy hoạch - Đo đạc (Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai) cho biết, dự án Khu điều trị chất lượng cao nằm trên diện tích 5.220m2. Với diện tích này không đủ tiêu chuẩn để trở thành bệnh viện. Để gỡ vướng dự án, UBND tỉnh Gia Lai ra quyết định thu hồi hơn 12.624m2 của BVĐK tỉnh Gia Lai, xúc tiến cho Công ty TNHH Bệnh viện Bình An Gia Lai thuê. Tuy nhiên đến nay, UBND tỉnh Gia Lai vẫn chưa có quyết định cho thuê 12.624m2.

Trao đổi vấn đề này, ông Lê Trọng Nguyên, Giám đốc Bệnh viện Bình An Gia Lai cho biết, đáng lý bệnh viện được đưa vào hoạt động trước đây một năm. “Tuy nhiên, do vướng một số giấy tờ, thủ tục của UBND tỉnh nên Bộ Y tế chưa thể thẩm định và cấp giấy phép cho hoạt động”, ông Nguyên nói.

Vị Giám đốc bệnh viện này cho hay, cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện, trang thiết bị đầy đủ, nhân sự tuyển dụng cả năm nay, y bác sỹ được trả lương mấy tháng rồi nhưng… chưa thể làm việc. Về vấn đề này, một lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cho biết: “Sẽ kiểm tra xem thủ tục triển khai đến đâu” (!).