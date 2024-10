Kiểm tra đột xuất hành lý của phi công, tiếp viên

TPO - Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu tăng cường kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất hành lý tổ bay của các hãng hàng không Việt Nam trước và sau khi kết thúc chuyến bay.

Theo thống kê của Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, quý III/2023, cơ quan này đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 1.069 vụ vi phạm qua đường hàng không, tăng 856 vụ so với cùng kỳ năm 2022.

Quý III năm nay, mặc dù chưa có báo cáo cụ thể nhưng thời gian qua, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ buôn lậu qua đường hàng không. Đáng chú ý, trong số những đối tượng vi phạm về buôn lậu còn có cả nhân viên hàng không, khiến dư luận không khỏi xôn xao.

Trước thực trạng vừa nêu, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) đã có văn bản gửi các đơn vị có liên quan trong ngành hàng không, về tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm qua đường hàng không đối với nhân viên hàng không.

Đối với các hãng hàng không Việt Nam, Cục HKVN yêu cầu tăng cường kiểm tra định kỳ, và kiểm tra đột xuất hành lý của tổ bay trước và sau khi kết thúc chuyến bay.

Cơ quan quản lý cũng yêu cầu các cảng hàng không, sân bay chỉ đạo lực lượng kiểm soát an ninh hàng không tăng cường việc kiểm soát người và đồ vật mang vào, mang ra khu vực hạn chế của cảng theo quy định; kiên quyết xử lý các trường hợp vào khu vực hạn chế không đúng mục đích, vận chuyển các đồ vật không nằm trong danh sách đăng ký; xử lý nghiêm hoặc phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật đối với các cơ quan tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm qua đường hàng không.

Cục HKVN yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt đến tất cả cán bộ, nhân viên của cơ quan mình, đặc biệt chú trọng các nhân sự tham gia dây chuyền vận chuyển hàng không tiếp tục tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm qua đường hàng không liên quan đến nhân viên hàng không.

Các doanh nghiệp, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không phải tăng cường văn hoá an ninh hàng không, siết chặt kỷ luật, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc để thực hiện nghiêm quy trình, thủ tục an ninh hàng không theo quy định.

Doanh nghiệp có nhân viên hàng không cần quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, và người phụ trách triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả khi để xảy ra vụ việc.