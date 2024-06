Không ngủ quên trên chiến thắng, FWD Việt Nam khẳng định thế mạnh về trải nghiệm khách hàng

Liên tục được công nhận về những sáng kiến xuất sắc trong trải nghiệm khách hàng, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam tiếp tục được trao giải thưởng Đồng với hạng mục Chiến lược Trải nghiệm khách hàng tốt nhất ngành Ngân hàng và Bảo hiểm (Best Loyalty Strategy - Finance & Insurance) tại Lễ trao giải lần thứ 12 của The Loyalty and Engagement Awards ngày 14 tháng 6 vừa qua.

Đây là giải thưởng thường niên vinh danh các doanh nghiệp có trải nghiệm khách hàng xuất sắc với sự tham gia của các thương hiệu nổi bật trên thế giới ở đa dạng các lĩnh vực. Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam trong nửa đầu năm 2024 cũng đã xuất sắc giành hai giải thưởng là "Doanh nghiệp dẫn đầu về ứng dụng AI nâng cao trải nghiệm khách hàng" tại Giải thưởng Rồng Vàng và giải thưởng "Sự kiện chăm sóc khách hàng tốt nhất" tại Event-Marketing Awards châu Á. Trước đó, Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam cũng đã nhiều lần được các tổ chức nghiên cứu lớn trên thế giới đánh giá và xếp hạng ở vị trí cao về trải nghiệm khách hàng. Cụ thể, doanh nghiệp này đã từng giữ vị trí số 1 về trải nghiệm khách hàng trong ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam năm 2019, 2020 theo báo cáo của Forrester và giữ vị trí số 1 về trải nghiệm khách hàng trong ngành bảo hiểm Việt Nam năm 2021, 2022 theo báo cáo của Tập đoàn KPMG. Kể từ khi thành lập, Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam liên tục tạo ấn tượng không chỉ về mặt quy trình, sản phẩm, dịch vụ mà còn những chương trình chăm sóc, kết nối khách hàng luôn nhận được nhiều phản hồi tích cực, giúp thương hiệu này đạt các giải thưởng cao tại sân chơi trong nước và quốc tế. Cụ thể, doanh nghiệp này liên tục triển khai nhiều cải tiến cho khách hàng như tinh giảm điều khoản loại trừ bảo hiểm để mang đến khách hàng phạm vi bảo hiểm rộng hơn với mức phí không đổi, triển khai dịch vụ chi trả quyền lợi bảo hiểm hoàn toàn trực tuyến 24h (24h E-Claim) đối với các trường hợp thẩm định nhanh, hay thực hiện nhiều thay đổi đột phá về câu từ, thiết kế… để giúp bộ hợp đồng bảo hiểm dễ hiểu hơn với khách hàng. Mới đây, Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam còn triển khai tính năng chú thích thuật ngữ bảo hiểm tức thời trực tuyến để giúp khách hàng dễ dàng đọc hiểu các nội dung bảo hiểm. Bên cạnh đó, Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam cũng liên tục giới thiệu các chương trình chăm sóc khách hàng khác biệt như "FWD Care - Chăm sóc phục hồi" - cung cấp hoàn toàn miễn phí dịch vụ hỗ trợ chăm sóc tinh thần và thể chất cho khách hàng ngay sau khi yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm được chấp thuận, hay chương trình "FWD Vững tinh thần" - mang đến giải pháp hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tinh thần miễn phí cho người dân Việt Nam thông qua 3 dịch vụ: đánh giá sức khỏe tinh thần, lắng nghe sức khỏe tinh thần và nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần. Những hoạt động kết nối khách hàng của Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam cũng luôn được đánh giá cao bởi quy mô và sự chăm chút trong từng chi tiết để mang đến khách hàng những trải nghiệm tốt nhất, điển hình như “Chuyến xe xuyên Việt Tiến bước sống đầy” và đại nhạc hội FWD Music Fest hàng năm. Thông qua những hoạt động này, thương hiệu không chỉ mang đến những thông điệp tích cực, giúp khách hàng hiểu hơn về bảo hiểm mà còn truyền cảm hứng để khách hàng tự tin theo đuổi ước mơ và vui sống mỗi ngày. Những nỗ lực và sáng kiến đặt khách hàng làm trọng tâm đã giúp Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam tạo nên dấu ấn đặc biệt trong hành trình thay đổi cảm nhận của mọi người về bảo hiểm. Đồng thời, những “case-study” thực tế này đã góp phần nâng cao tiêu chuẩn của thị trường, khơi mở những cách thức và cơ hội mới để ngành bảo hiểm xây dựng niềm tin và kết nối với khách hàng. P.V