Không để xảy ra tình trạng người dân không được về quê ăn Tết do thiếu tàu, xe

TPO - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở GTVT nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và lưu thông, vận chuyển hàng hóa đảm bảo an toàn, thông suốt không để xảy ra tình trạng người dân không được về quê ăn Tết do không có tàu, xe.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã và các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm túc các quy định nghỉ Tết của Nhà nước. Có kế hoạch trực lãnh đạo và trực bảo vệ trong dịp Tết, kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh. Xử lý dứt điểm đơn thư, khiếu kiện của các tổ chức, công dân không để tồn đọng trước Tết….

Chỉ thị của Chủ tịch UBND TP nêu rõ: Yêu cầu các địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thật sự nêu gương trong việc thực hiện vui xuân, đón Tết lành mạnh an toàn, nâng cao nhận thức và gương mẫu trong việc thực hiện các chủ trương về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Không tổ chức đi thăm, chúc Tết các địa phương, đơn vị. Nghiêm cấm mọi hình thức biếu, tặng quà Tết cho cấp trên. Không sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết….

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan theo dõi, thu thập thông tin, dự báo cung cầu hàng hóa các mặt hàng thiết yếu, có phương án, biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, bảo đảm nguồn cung xăng dầu, các mặt hàng thiết yếu góp phần bình ổn thị trường trong dịp Tết… Phối hợp với Cục Quản lý thị trường tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, các hành vi đầu cơ, găm hàng nhằm tăng giá, thu lợi bất chính….

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng giao Sở GTVT tăng cường công tác điều tiết, quản lý hoạt động vận tải, làm việc với các doanh nghiệp vận tải hàng hóa, vận tải hành khách chủ động chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và lưu thông, vận chuyển hàng hóa đảm bảo an toàn, thông suốt không để xảy ra tình trạng người dân không được về quê ăn Tết do không có tàu, xe… Đồng thời, tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, rà soát chất lượng, an toàn kỹ thuật phương tiện; kiểm tra việc thực hiện kê khai, niêm yết giá cước vận tải, giá vé xe theo quy định, không để xảy ra tình trạng tăng giá trái phép trong những ngày cao điểm, đẩy mạnh ứng dụng bán vé điện tử….

Công an TP Đà Nẵng có trách nhiệm xây dựng phương án và tổ chức thực hiện bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống cháy nổ trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, huy động các lực lượng chức năng mở đợt cao điểm tấn công mạnh mẽ các loại tội phạm; xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an ninh đô thị, kịp thời ngăn chặn tệ nạn cờ bạc, số đề, sử dụng ma túy, trộm cắp, cướp giật, gây rối trật tự công cộng….

UBND TP Đà Nẵng giao UBND các quận, huyện, phường, xã bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra xử lý tình trạng tập trung người lang thang, xin ăn biến tướng, chèo kéo khách du xuân, đón Tết, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm...