Không để người dân thiếu phương tiện về quê ăn Tết

TPO - "Không để bất kỳ người dân nào không về ăn Tết với gia đình do thiếu phương tiện vận tải. Không vì Tết mà nể nang, xuê xoa xử phạt vi phạm giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu.

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại lễ ra quân Năm An toàn giao thông (ATGT) 2022 và cao điểm đảm bảo ATGT dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, lễ hội Xuân năm 2022, diễn ra sáng nay (6/1).

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhu cầu đi lại của nhân dân sẽ tăng cao, tình hình giao thông diễn biến phức tạp. Để bảo đảm ATGT cho nhân dân đón Tết cổ truyền, Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban ATGT Quốc gia, các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ trong Công điện số 1725 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự ATGT trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022.

Trong đó, cần bảo đảm ATGT, an toàn phòng dịch; không để bất kỳ người dân nào không về ăn Tết với gia đình do thiếu phương tiện vận tải. Lực lượng chức năng cần tăng cường tuần tra kiểm soát, kiên quyết, kiên trì xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật về ATGT, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn khi lái xe và không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện.

Đây là hai nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông (TNGT) và làm tăng tỷ lệ thương vong trong các dịp lễ, Tết.

Nhìn lại năm 2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đánh giá, trật tự ATGT tiếp tục có chuyển biến, số vụ, số người chết và số người bị thương do TNGT giảm sâu so với cùng kỳ năm 2020, đặc biệt số người chết giảm xuống dưới 5.800 người. Ùn tắc giao thông từng bước được kiểm soát, cơ bản khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ do kiểm soát dịch COVID-19.

Năm 2022, Uỷ ban ATGT Quốc gia xây dựng kế hoạch Năm ATGT 2022 với chủ đề "Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Bốn mục tiêu của năm ATGT 2022 là nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn; giảm tai nạn giao thông từ 5-10% cả về số vụ, số người chết và số người bị thương; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm, các đô thị lớn và không để xảy ra ùn tắc giao thông khi kiểm soát dịch bệnh; không để lây nhiễm, bùng phát dịch bệnh trong hoạt động giao thông vận tải.