Không cho vượt, lái xe rác đập gãy kính taxi ở TPHCM

TPO - Mâu thuẫn từ việc xin vượt không được, nam tài xế điều khiển xe thu gom rác đã dùng ống dầu thủy lực bằng cao su đập gãy kính chiếu hậu của xe taxi.

Ngày 28/10, thông tin từ Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) cho biết đang điều tra vụ tài xế xe tải thu gom rác đập kính xe taxi vừa xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h45 ngày 20/10, ông Đ.M.T. (30 tuổi) điều khiển xe taxi biển số TPHCM lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh, hướng từ quận 7 về huyện Bình Chánh.

Đến trước địa chỉ C10/5A Nguyễn Văn Linh (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), ông T. xảy ra mâu thuẫn với ông T.N.M.Tr., tài xế điều khiển xe tải thu gom rác đang lưu thông cùng chiều.

Ông Tr. đã cầm đoạn ống dầu thủy lực bằng cao su dài khoảng 60cm đập gãy kính chiếu hậu bên trái xe taxi rồi lên xe đi tiếp. Diễn biến vụ việc được người dân quay lại và đăng lên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc.

Vào cuộc điều tra, Trạm CSGT Đa Phước thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM phối hợp với Công an xã Bình Hưng mời 2 tài xế lên làm việc. Nguyên nhân mâu thuẫn được xác định. Theo đó, ông Tr. xin vượt nhưng lái xe taxi không cho vì đoạn đường đang bị ngập nước và ùn xe do mưa lớn trước đó nên hai bên xảy ra cự cãi.

Qua kiểm tra, xác minh, Trạm CSGT Đa Phước xác định ông Tr. lái xe tải thu gom rác đi sai lộ trình và đi vào khu vực cấm nên lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi “Đi vào khu vực cấm”.

Ngoài ra, kính chiếu hậu bị đập gãy có giá trị khoảng 3 triệu đồng và xe taxi trên thuộc sở hữu của Công ty Mai Linh. Công an xã Bình Hưng đã chuyển hồ sơ lên Công an huyện Bình Chánh để điều tra, xử lý về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.