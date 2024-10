Khởi tranh Giải pickleball các câu lạc bộ quốc gia 2024

Giải vô địch pickleball các câu lạc bộ quốc gia 2024 thu hút 350 vận động viên đến từ 61 câu lạc bộ tham dự, tổng trị giá giải thưởng 250 triệu đồng.

Ngày 9/10, giải vô địch pickleball các câu lạc bộ quốc gia 2024 đã được tổ chức tại cụm 12 sân pickleball công viên 30/6 - thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Buổi lễ khai mạc cũng đã đón chào sự có mặt 350 vận động viên đến từ 61 câu lạc bộ tham dự giải, tiêu biểu như CLB pickleball Công an Nhân dân, D-Joy, Khúc Hạo Hà Nội, Picknis, Thái Nguyên, Sơn La, Quảng Ninh, Đồng Nai, Công an Xuân Trường Nam Định, Điện Biên, Bắc Kạn, An Thái Thái Bình,...

Với số lượng vận động viên đông đảo trên khắp cả nước, giải đấu hứa hẹn sẽ mang đến những trận tranh tài hấp dẫn, gay cấn, những pha bóng đẹp mắt, ấn tượng.

Giải vô địch pickleball các câu lạc bộ quốc gia 2024 được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào pickleball trên khắp các tỉnh thành, tạo sân chơi chuyên nghiệp cho các câu lạc bộ trên toàn quốc. Sự kiện cũng nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, xây dựng và phát triển cộng đồng pickleball mạnh mẽ hơn tại Việt Nam.

Cơ cấu giải thưởng của giải rất hấp dẫn với tổng giá trị tiền thưởng lên tới 250 triệu đồng. Giải sẽ kết thúc vào ngày 12/10.