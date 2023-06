Khởi tố vụ xe tải chở 23 lóng gỗ Kơ nia không rõ nguồn gốc ở Gia Lai

TPO - Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ bắt xe tải biển chở 23 lóng gỗ không rõ nguồn gốc xảy ra ở xã Ia O, huyện Ia Grai.

Ngày 7/6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Anh Dũng (SN 1972, trú phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) và Nguyễn Thanh Cường (SN 1995, trú xã Thuận An, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) để điều tra về tội Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản xảy ra tại làng O, xã Ia O, huyện la Grai.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, ngày 23/5, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra, phát hiện xe đầu kéo biển số 43C-234.29 kéo theo rơ-moóc biển số 43R-026.67 do Dũng và Cường điều khiển chở 23 lóng gỗ Kơ nia khi qua khu vực xã Ia O. Qua đo đếm, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định, số gỗ trên có tổng khối lượng hơn 23,3m3 không có giấy tờ hợp pháp.

Mở rộng kiểm tra, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục phát hiện và tạm giữ 23,7m3 gỗ (chủng loại Kơ nia) đang được tập kết tại khu vực làng O (xã Ia O) chờ vận chuyển. Qua điều tra, truy xét, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác định và bắt giữ thêm 6 đối tượng có liên quan. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ.