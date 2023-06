Khởi tố vụ 'xe điên' ở Bình Dương, tạm giữ nam tài xế

TPO - Tài xế lái ô tô tông hàng loạt phương tiện, khiến nhiều người bị thương đã bị công an tạm giữ. Công an TP Thuận An (Bình Dương) đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra.

Trưa 7/6, đại diện Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ tài xế Vũ Tuấn Anh (31 tuổi, quê Bình Dương) để điều tra, làm rõ vụ ô tô tông hàng loạt phương tiện khiến nhiều người bị thương. Trước đó Tiền Phong đã đưa tin chiều 6/6, Vũ Tuấn Anh điều khiển xe ô tô biển số 61A-904.76 lưu thông trên đường ĐT743C theo hướng từ cầu Ông Bố về hướng ngã tư 550. Khi đến ngã ba Cửu Long thuộc khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương xe ô tô do Tuấn điều khiển đã tông vào 5 xe mô tô đang dừng chờ đèn đỏ đi cùng chiều phía trước. Sau khi va chạm với 5 xe mô tô nêu trên, xe ô tô biển số 61A-904.76 tiếp tục lao nhanh về phía trước và đụng vào ô tô tải biển số 61C-352.75 đang dừng sát lề đường cùng chiều bên phải. Tiếp đó, xe ô tô con vẫn lao về trước va chạm vào 2 xe mô tô, lăn nhiều vòng trên đường. Hậu quả vụ tai nạn khiến bé gái Phạm Thị Tuyết M bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, hiện đã bị chết não; anh Hà Công T bị gãy xương đòn tay trái; chị Lý Thị T bị trầy xước ngoài da và 5 người điều khiển xe mô tô khác bị ô tô tông trúng nhưng vết thương nhẹ nên đi khỏi hiện trường. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong máu và ma túy, xác định tài xế Vũ Tuấn Anh có nồng độ cồn trong hơi thở là 0,748mg/L, không có ma túy.