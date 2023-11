Khởi tố vụ án thanh niên chém cha và anh ruột tử vong ở Bình Định

TPO - Liên quan việc Hồ Thanh Cường (34 tuổi, ở thôn Háo Đức, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn) chém 3 người trong gia đình thương vong, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án.