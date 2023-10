Khởi tố thanh niên người Thái Lan mang lậu 20 điện thoại Iphone 15 Pro Max vào Việt Nam

TPO - Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Đà Nẵng) cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Natus Temmaythawittayalert (22 tuổi, quốc tịch Thái Lan) để làm rõ hành vi buôn lậu khi mang 20 điện thoại Iphone 15 Pro Max vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Đà Nẵng.