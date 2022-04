Khởi tố nữ đối tượng phóng hỏa nhà trọ làm 6 người thương vong ở Hà Nội

TPO - Ngày 9/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố bị can Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, quê Nam Định) về tội “Giết người” và “Huỷ hoại tài sản” , liên quan đến vụ cháy làm 6 người thương vong ở phường Phú Đô.

Ngoài việc khởi tố bị can, cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Trần Thị Thanh Hải. Trước đó, Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố vụ án “Giết người" và "Hủy hoại tài sản”.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 19h ngày 31/3, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại nhà dân trong ngõ 60 đường Phú Đô và có nhiều người mắc kẹt. Lực lượng chức năng đã huy động 7 xe chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ, xe chỉ huy và 40 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường cứu nạn, chữa cháy.

Sau khoảng 30 phút, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn; lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đưa được 5 người bị thương (trong đó có 4 trẻ em) ra ngoài đồng thời hướng dẫn thoát nạn an toàn cho 7 người.

Tuy nhiên, vụ cháy khiến chị N.T.M.A. (SN 1997, ở thôn An Hòa, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) tử vong.

Quá trình xác minh và trích xuất camera an ninh, cơ quan chức năng phát hiện một người phụ nữ mặc áo chống nắng châm lửa đốt xe máy rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Sau 4 tiếng khẩn trương điều tra truy xét, Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với Phòng CSHS Công an TP Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ nghi phạm gây án là Trần Thị Thanh Hải.

Tại cơ quan công an, Hải khai nhận do mâu thuẫn chuyện tình cảm và nghi ngờ bị gia đình bạn trai ngăn cấm hai người đến với nhau nên đã mua xăng về đổ lên xe máy trong khu nhà trọ rồi châm lửa đốt.

Còn theo lời anh C.V.H. (bạn trai Hải) chia sẻ, hai người yêu nhau được gần hai năm nhưng thường xuyên xảy ra cãi vã và không hề biết thông tin gì về gia đình, nơi ở của bạn gái.

Anh H. cho biết thêm, Hải thường xuyên nổi nóng quá mức và trước đó đã đốt, đập hỏng 2 chiếc máy tính của bạn trai ở phòng trọ.