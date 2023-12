Khởi tố nhiều đối tượng làm giả giấy phép lái xe ở Cao Bằng

TPO - Nhận thấy nhu cầu một số người muốn làm Giấy phép lái xe mô tô nhưng không muốn đi thi sát hạch theo quy định, 3 đối tượng ở tỉnh Cao Bằng đã làm giả 12 giấy phép lái xe mô tô để kiếm tiền.

Ngày 7/12, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Hải Long (SN 1982), trú tại tổ 16, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng; Lục Thị Xanh (SN 1980), trú tại xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 4/2022 đến tháng 6/2023, nhận thấy nhu cầu làm giấy phép lái xe mô tô nhưng không muốn đi thi sát hạch cũng như thi đỗ theo quy định, Đinh Hải Long cấu kết với Lục Thị Xanh và Nông Thị Ly (SN 1987), trú tại xã Đức Xuân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng để làm giả 12 giấy phép lái xe cho một số người ở huyện Thạch An với số tiền 2 triệu đồng/giấy.

Trước đó, ngày 7/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã tiến hành các thủ tục khởi tố bị can, đối với Nông Thị Ly cũng về tội danh nêu trên. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng Cao Bằng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.