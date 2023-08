Khởi tố cán bộ làm giả con dấu, tài liệu ở Cao Bằng

TPO - Ngày 4/8, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa tiến hành khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tạ Việt Hùng, cán bộ công tác tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo thủ tục hành chính thuộc Văn phòng HĐND – UBND huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, để điều tra về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 8/2021, Đ.H.G, trú tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội có nhu cầu mua lại của anh H. có hộ khẩu tại huyện Trùng Khánh, Cao Bằng thửa đất tại tổ 4, thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh với giá 200 triệu đồng.

Sau đó, G. nhờ Tạ Việt Hùng giúp làm các giấy tờ thủ tục chuyển nhượng thửa đất nói trên. Sau khi kiểm tra, Hùng phát hiện có sự sai lệch về thông tin trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do đó để thực hiện được thủ tục chuyển nhượng, Hùng đã thực hiện các hành vi giả mạo chữ ký, chữ viết, hồ sơ... nhằm mục đích gian dối trong việc bàn giao hồ sơ giữa bộ phận một cửa và văn phòng đăng ký đất đai, từ đó hoàn tất các thủ tục mua bán đất trái quy định của pháp luật. Tại cơ quan công an, Tạ Việt Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Nguyễn Duy Chiến